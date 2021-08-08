Главную красавицу «Бриллиантовой руки» госпитализировали в Москве

Звезда советского и российского кино Светлану Светличную госпитализировали в московскую больницу. Об этом сообщили коллеги актрисы.

Что случилось с артисткой — пока неизвестно. Коллеги рассказали, что в последнее время Светличная жаловалась на плохое самочувствие.

В апреле актрису госпитализировали в одну из клиник Москвы. 28 апреля в медучреждении рассказали, что пациентка находится в состоянии средней тяжести в отделении неврологии, пишут «Известия».

Светлана Светличная — заслуженная артистка РСФСР. Наиболее известна по роли роковой красотки в фильме Гайдая «Бриллиантовая рука».

Напомним, что ранее с коронавирусом была госпитализирована народная артистка России Вера Алентова. Сейчас она уже выписалась и намерена приступить к работе в театре.

Также пришла в себя после длительной комы певица МакSим. Она несколько недель находилась на аппарате ИВЛ.