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Здоровье

Главную красавицу «Бриллиантовой руки» госпитализировали в Москве

Звезда советского и российского кино Светлану Светличную госпитализировали в московскую больницу. Об этом сообщили коллеги актрисы.

Светлана Светличная.
Светлана Светличная.
www.pure-t.ru.

Что случилось с артисткой — пока неизвестно. Коллеги рассказали, что в последнее время Светличная жаловалась на плохое самочувствие.

В апреле актрису госпитализировали в одну из клиник Москвы. 28 апреля в медучреждении рассказали, что пациентка находится в состоянии средней тяжести в отделении неврологии, пишут «Известия».

Светлана Светличная — заслуженная артистка РСФСР. Наиболее известна по роли роковой красотки в фильме Гайдая «Бриллиантовая рука».

Напомним, что ранее с коронавирусом была госпитализирована народная артистка России Вера Алентова. Сейчас она уже выписалась и намерена приступить к работе в театре.

Также пришла в себя после длительной комы певица МакSим. Она несколько недель находилась на аппарате ИВЛ.

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