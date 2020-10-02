Голикова назвала условия возвращения в режим самоизоляции

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что если россияне не будут соблюдать меры безопасности, введенные для борьбы с коронавирусом, то это может закончится повторным режимом самоизоляции.

По мнению Голиковой, большинство заболевших коронавирусом не соблюдали эти меры, пишет «Коммерсант».

«80−85% наших граждан, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, не соблюдали никакие меры безопасности, и сегодня очевидно, что степень распространения заболевания и тяжесть его течения целиком зависят от нас с вами», — сказала вице-премьер.

Она также добавила, что самый большой прирост заболевших приходится на Москву и большие города с высокой плотностью населения.

«У нас с вами нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, либо мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся. Поэтому и обращаемся к уважаемым гражданам, чтобы все меры безопасности были соблюдены», — подчеркнула Голикова.

Напомним, что в Алтайском крае впервые за долгое время количество заболевших за сутки превысило сотню человек.

Новая вспышка зафиксирована в клинической больнице скорой помощи в Барнауле.