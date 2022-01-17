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Здоровье

Губернатор Кузбасса вновь заразился коронавирусом

17 января стало известно, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв заразился коронавирусом.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев в проруби.
Глава Кузбасса Сергей Цивилев в проруби.
instagram.com/sergey_tsivilev

«Губернатор Сергей Цивилёв 17 января получил положительный результат ПЦР-теста на COVID-19. Глава региона переносит заболевание в легкой форме и продолжает работать дистанционно», — говорится в сообщении телеграм-канала «Цивилёв. Live».

Глава региона уже болел коронавирусом в октябре 2020 года, сообщает A42.RU.

«Мы с супругой заболели. У Анны Евгеньевны пришел положительный тест на коронавирус. Внешние проявления коронавируса у нас одинаковые: температура, катаральные явления и лёгкий кашель. Поэтому приняли решение и самоизолировались», — сказал тогда глава региона в видеообращении.

Также губернатор призвал всех соблюдать меры безопасности, поскольку «коронавирус реален».

При этом в 2021 году глава Кузбасса на фоне пандемии разрешил с размахом отметить 300-летие региона, на которое приезжал президент РФ Владимир Путин.

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