Губерниев рассказал, как потеряли его тест на ковид в Пекине

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале заявил, что организаторы пекинской Олимпиады потеряли его тест на COVID-19.

Губерниев рассказал, что пропал первый тест, а потом взяли еще два, но результаты не сообщили.

«Мой первый тест, взятый в аэропорту, пропал! Причем бесследно… Объяснили, что все еще не готов… Далее вечером взяли еще один, утром в 7:00 должны были взять еще один, третий по счету (но никто не пришел): результаты вечернего обещали быстро прислать, но снова тишина! В итоге горячих переговоров с китайской стороной, они все время кому-то звонили, мы с трудом выяснили: результат отрицательный, можно работать!» — цитирует Губерниева Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что состав олимпийской делегации Путина сократили с 25 до 6 человек. Российский лидер поедет на зимние Олимпийские игры в Пекин вместе с аргентинским президентом Альберто Фернандесом, который находится с визитом в Москве.

Зимние Олимпийские игры — 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Церемония открытия начнется в 15:00 по московскому времени.