26 июля
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Здоровье

«Хвост» эпидемии: иммунолог заявил, что можно говорить о новой волне ковида. Призыв ВОЗ

Можно говорить о новой волне COVID в России, это «хвост» эпидемии, рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, пишет РИА Новости.

Коронавирус. COVID-19. Пандемия.
Коронавирус. COVID-19. Пандемия.
CC0

«Можно сказать, что (идет) новая волна, но она неопасная. Ели вы посмотрите, летальность не нарастает, даже уменьшается. Это такой, как я называю, „хвост“ эпидемии, потому что новый подвид вируса вытеснит все предыдущие остатки предыдущих более опасных подвидов COVID-вирусов», — сказал Жемчугов.

Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщал, что рост заболеваемости COVID в последние две недели отмечается почти по всей России, кроме Дальнего Востока, пишет bfm.ru.

Призыв ВОЗ

Между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала разработать новые вакцины от COVID-19, сообщает РБК, ссылаясь на новую стратегию ВОЗ по вакцинации, принятую в ответ на распространение новых подвариантов «омикрона».

Необходимы инновации для разработки новых вакцин, которые существенно снижают передачу инфекции и обеспечивают более широкую и длительную защиту", — говорится сообщении.

Организация настаивает, чтобы власти стран продолжали инвестировать в исследования и разработки, чтобы сделать эффективные и простые в использовании вакцины, такие как назальные спреи.

ВОЗ отметила, что за первый год применения вакцин против COVID-19 врачи спасли 19,8 млн человек. Они ввели более 12 млрд доз людям со всего мира и добились среднего охвата 60% вакцинированных.

Ранее сообщалось, что российским регионам поручено активизировать вакцинацию от коронавируса.

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