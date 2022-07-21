«Кентавр». Что известно о новом штамме коронавируса, и сколько россиян им заразились

От какого штамма произошел «Кентавр»?
«Кентавр» — новый вариант омикрона, сообщили в Роспотребнадзоре.
А где обнаружили кентавр?
«Кентавр» выявили в Индии и еще десяти странах, включая Нидерланды, Австралию, Германию, Великобританию, США и Канаду.
Сколько россиян болеют «Кентавром»?
Да, в России зафиксировали пять заболевших «Кентавром».
В каком городе бушует новый штамм COVID-19?
Все пациенты с «Кентавром» живут в Москве.
Как люди переносят «Кентавр»?
«У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди них нет», — подчеркивают в Роспотребнадзоре.
Чем «Кентавр» отличается от омикрона?
Точно не известно, чем новый вид COVID-19 отличается от омикрона. Об этом заявила эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Особенности „Кентавра“ еще предстоит установить. Насколько сильно он отличается от других подвидов омикрона, будет понятно в ближайшие недели», — сказала она.
Какие симптомы у омикрона и когда они появляются?
Першение в горле, боль в пояснице, усталость, чихание, ночная потливость и ломота в теле — все эти симптомы могут проявиться через 2 дня после контакта с зараженным омикроном. К такому выводу пришли зарубежные врачи.
Дети переносят омикрон легче, чем взрослые?
Да. Дети обычно болеют омикроном легче, утверждает замдиректора по клинической работе Института имени Габричевского Татьяна Руженцова.
«Дети переносят коронавирусную инфекцию, вызванную «омикрон"-штаммом, чаще всего в легкой форме», — отметила она.
Правда, что «Кентавр» заразнее?
Что заразнее — омикрон или «Кентавр» —, специалисты пока тоже не знают.
Как не «подхватить» новый ковид?
«Мы советуем не забывать о базовых правилах предосторожности. Так, людям из уязвимых категорий <…> рекомендуется носить маски в общественных местах, а также пользоваться антисептическими средствами. Кроме того, следует проходить ревакцинацию каждые полгода», — объяснили в ведомстве.
Статистика по ковиду
За последние сутки с коронавирусом госпитализировали 1 337 человек, уточнили на странице оперативного штаба в Telegram. Это на 132,5% больше, чем днем ранее.
Кстати, ранее ВОЗ призвала все страны мира вернуть масочный режим.