«Кентавр». Что известно о новом штамме коронавируса, и сколько россиян им заразились

Несколько россиян заразились новым штаммом коронавируса — «Кентавр». Чем он отличается от предшественников и насколько заразен — в нашем разборе.

От какого штамма произошел «Кентавр»?

«Кентавр» — новый вариант омикрона, сообщили в Роспотребнадзоре.

А где обнаружили кентавр?

«Кентавр» выявили в Индии и еще десяти странах, включая Нидерланды, Австралию, Германию, Великобританию, США и Канаду.

Сколько россиян болеют «Кентавром»?

Да, в России зафиксировали пять заболевших «Кентавром».

Коронавирус. СС0

В каком городе бушует новый штамм COVID-19?

Все пациенты с «Кентавром» живут в Москве.

Как люди переносят «Кентавр»?

«У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди них нет», — подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Чем «Кентавр» отличается от омикрона?

Точно не известно, чем новый вид COVID-19 отличается от омикрона. Об этом заявила эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Особенности „Кентавра“ еще предстоит установить. Насколько сильно он отличается от других подвидов омикрона, будет понятно в ближайшие недели», — сказала она.

Коронавирус. Штамм «омикрон». C00.

Какие симптомы у омикрона и когда они появляются?

Першение в горле, боль в пояснице, усталость, чихание, ночная потливость и ломота в теле — все эти симптомы могут проявиться через 2 дня после контакта с зараженным омикроном. К такому выводу пришли зарубежные врачи.

Дети переносят омикрон легче , чем взрослые?

Да. Дети обычно болеют омикроном легче, утверждает замдиректора по клинической работе Института имени Габричевского Татьяна Руженцова.

«Дети переносят коронавирусную инфекцию, вызванную «омикрон"-штаммом, чаще всего в легкой форме», — отметила она.

Правда , что «Кентавр» заразнее?

Что заразнее — омикрон или «Кентавр» —, специалисты пока тоже не знают.

Пандемия. Коронавирус. СС0

Как не «подхватить» новый ковид?

«Мы советуем не забывать о базовых правилах предосторожности. Так, людям из уязвимых категорий <…> рекомендуется носить маски в общественных местах, а также пользоваться антисептическими средствами. Кроме того, следует проходить ревакцинацию каждые полгода», — объяснили в ведомстве.

Статистика по ковиду

За последние сутки с коронавирусом госпитализировали 1 337 человек, уточнили на странице оперативного штаба в Telegram. Это на 132,5% больше, чем днем ранее.

Кстати, ранее ВОЗ призвала все страны мира вернуть масочный режим.