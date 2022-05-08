8 мая
Коронавирус
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Здоровье

Идем на снижение? В Алтайском крае за сутки уменьшилось количество новых случаев заболевания коронавирусом

За минувшие сутки в крае зафиксировано небольшое снижение числа заболевших коронавирусной инфекцией. 7 мая было выявлено 80 заразившихся, 8 мая — 78. Количество тяжелобольных — 65 человек, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 22. Данные предоставил краевой оперштаб.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
Pixabay.com

Таким образом, общее количество больных COVID-19 в регионе составляет 267 204 человек, в том числе 40 776 детей.

В Барнауле за прошедшие сутки было зарегистрировано 34 случая заболевания ковидом, в Бийске — 12, Зональном, Калманском, Красногорском, Локтевском, Немецком, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах — 1. По два случая зафиксировали в Поспелихинском и Топчихинском районах. Три и шесть заболевших выявили в Троицком и Шипуновском районах соответственно.

Коронавирус. Дети.
Коронавирус. Дети.
СС0

Что касается городов Алтайского края, то в Рубцовске зарегистрировано 8 случаев заболевания коронавирусом, в Славгороде и Камне-на-Оби — 1.

Из общего числа заболевших 959 случаев — завозные, в том числе 250 — из-за рубежа.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 712 118 комплектов вакцины против COVID-19. На утро 8 мая в Алтайском крае против COVID-19 прививается более 1,3 млн человек, в том числе 3 247 детей от 12 до 17 лет.

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