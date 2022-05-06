6 мая
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Здоровье

Кто рискует заболеть COVID-19 повторно, рассказали в Роспотребнадзоре

Риск повторно заболеть ковидом растет на фоне снижения иммунитета. Об этом заявил РИА Новости эпидемиолог Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

Исключить рост заболеваемости в дальнейшем нельзя, считает врач.

«Иммунитет к вирусу не вечен, он постепенно ослабевает. Риск повторного инфицирования растет», — добавил Хафизов.

Мутации вируса — постоянные, и варианты коронавируса периодически сменяют друг друга, отметил он. При этом нет и подтверждений, что сам вирус становится менее опасным.

Ранее иммунолог Николай Крючков заподозрил, что в России идет скрытая волна COVID-19.

«Сейчас идет скрытая волна коронавируса. Это не такие волны, как при омикроне и дельте. Такого нет, и мы бы их увидели. Но, знаете, как на воде бывают волны — не как цунами, но просто волны», — заявил он.

А еще в Алтайском крае впервые за долгое время никто не умер от коронавируса.

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