Кто рискует заболеть COVID-19 повторно, рассказали в Роспотребнадзоре

Исключить рост заболеваемости в дальнейшем нельзя, считает врач.

«Иммунитет к вирусу не вечен, он постепенно ослабевает. Риск повторного инфицирования растет», — добавил Хафизов.

Мутации вируса — постоянные, и варианты коронавируса периодически сменяют друг друга, отметил он. При этом нет и подтверждений, что сам вирус становится менее опасным.

Ранее иммунолог Николай Крючков заподозрил, что в России идет скрытая волна COVID-19.

«Сейчас идет скрытая волна коронавируса. Это не такие волны, как при омикроне и дельте. Такого нет, и мы бы их увидели. Но, знаете, как на воде бывают волны — не как цунами, но просто волны», — заявил он.

А еще в Алтайском крае впервые за долгое время никто не умер от коронавируса.