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Здоровье

Иммунолог назвал 5 самых незаметных симптомов коронавируса

У некоторых пациентов при заражении COVID-19 возникают практически незаметные, неочевидные симптомы. О них изданию lenta.ru рассказал российский врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Самоизоляция. Коронавирус.
Самоизоляция. Коронавирус.
CC0

По словам эксперта, самые незаметные симптомы на начальной стадии заболевания — сухость в носу, воспаление лимфоузлов, боли в горле, першение и покашливание. Они возникают, потому что первое время вирус оседает на слизистой рта и носа.

Болибок пояснил, что при массовых госпитализациях пациентов с пневмонией эти симптомы были неочевидными.

«А вот сейчас, когда расширили ПЦР-диагностику и больше тестов стали делать, стали обращать внимание, что некоторые люди казались бессимптомными носителями, а на самом деле, если внимательно присмотреться, симптомы все-таки есть», — рассказал врач.

Ранее ученые выяснили, что бессимптомные носители COVID-19 имеют большую концентрацию вируса, чем больные с симптомами, в связи с чем представляют большую опасность для окружающих.

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