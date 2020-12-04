Иммунолог назвал 5 самых незаметных симптомов коронавируса

По словам эксперта, самые незаметные симптомы на начальной стадии заболевания — сухость в носу, воспаление лимфоузлов, боли в горле, першение и покашливание. Они возникают, потому что первое время вирус оседает на слизистой рта и носа.
Болибок пояснил, что при массовых госпитализациях пациентов с пневмонией эти симптомы были неочевидными.
«А вот сейчас, когда расширили ПЦР-диагностику и больше тестов стали делать, стали обращать внимание, что некоторые люди казались бессимптомными носителями, а на самом деле, если внимательно присмотреться, симптомы все-таки есть», — рассказал врач.
Ранее ученые выяснили, что бессимптомные носители COVID-19 имеют большую концентрацию вируса, чем больные с симптомами, в связи с чем представляют большую опасность для окружающих.