Иммунолог посоветовал не ждать 100-процентной защиты после ковид-вакцины

«После практически любых вакцин можно заболеть каким-либо заболеванием, тем более коронавирусной инфекцией. Вакцина не дает 100% гарантии, что человек не заболеет.

Мы надеемся на снижение вероятности заразиться, на снижение вероятности заболеть тяжелым заболеванием. Эти два момента крайне важны. Нельзя ожидать, что после вакцины даже в течение первого полугода будет 100%-ная гарантия, что человек не заболеет. Это маловероятно», — сказал эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва».