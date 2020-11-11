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Здоровье

Иммунолог посоветовал не ждать 100-процентной защиты после ковид-вакцины

После прививки от коронавируса снижается вероятность заражения и протекания болезни в тяжелой форме, однако все риски сохраняются, сообщил гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог Николай Крючков.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова.

«После практически любых вакцин можно заболеть каким-либо заболеванием, тем более коронавирусной инфекцией. Вакцина не дает 100% гарантии, что человек не заболеет.

Мы надеемся на снижение вероятности заразиться, на снижение вероятности заболеть тяжелым заболеванием. Эти два момента крайне важны. Нельзя ожидать, что после вакцины даже в течение первого полугода будет 100%-ная гарантия, что человек не заболеет. Это маловероятно», — сказал эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Трое медиков в Алтайском крае заразились коронавирусом после прививки вакцины «Спутник V». Причиной заражения коронавирусом могло стать то, что их иммунитет не успел сформироваться к моменту встречи с возбудителем COVID-19.

Ранее altapress.ru сообщал, что первая партия вакцин от COVID-19 состояла из 42 комплектов.

Вторая партия вакцины в объеме порядка 2 тыс. доз, как ожидается, поступит в регион в начале 2021 года.

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