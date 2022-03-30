Инфекционист: позитивная эпидемиологическая ситуация наблюдается в России

Вознесенский подчеркнул, что с наступлением нового сезона ОРВИ, осенью-зимой, ограничения могут вернуть.
Однако, уточнил он, снимают ограничения не просто так: соответствующее решение власти принимают, исходя из количества свободных коек под больных COVID-19.
По словам инфекциониста, ежегодно в апреле-мае заболеваемость ОРВИ глобально снижается.
«На прошлую неделю уровень заболеваемости ОРВИ был меньше на 30%, чем эпидемический порог. То есть на сегодняшний день у нас эпидемиологическая ситуация очень даже позитивная», — сказал Вознесенский.