Инфекционист: позитивная эпидемиологическая ситуация наблюдается в России

Вознесенский подчеркнул, что с наступлением нового сезона ОРВИ, осенью-зимой, ограничения могут вернуть.

Однако, уточнил он, снимают ограничения не просто так: соответствующее решение власти принимают, исходя из количества свободных коек под больных COVID-19.

По словам инфекциониста, ежегодно в апреле-мае заболеваемость ОРВИ глобально снижается.