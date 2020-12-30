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Здоровье

Инфекционист предупредила о росте случаев COVID-19 после Нового года

Президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова допустила подъем заболеваемости COVID-19 после Нового года, сообщает РИА «Новости».

Маска. Новый год и коронавирус.
Маска. Новый год и коронавирус.
altapress.ru

Шестакова отметила, что впереди Новый год и люди в любом случае будут контактировать.

«Вы представляете себе за семейным столом дистанцирование? Может быть подъем заболеваемости. Мы вроде бы изолированы друг от друга в том, что касается работы, но в то же время, если мы будет вот так не соблюдать, поедем к родственникам, пожилым, мы, естественно, можем, увы, заразить, тем более что у нас нет таких жестких ограничений, как в Европе», — напомнила бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям.

Алтайские медики в &quot;красной зоне&quot;.
Алтайские медики в «красной зоне».
архив Новоалтайской городской больницы / novoaltaysk. online

В плане ужесточения ограничений после Нового года, добавила она, необходим риск-ориентированный подход.

Другими словами, в зависимости от тенденций сразу после праздников следует принимать решение по усилениям или послаблениям.

«Просто взять и все закрыть — согласитесь, люди тоже устают от этого. А когда устают, делают все больше и больше ошибок», — подчеркнула Шестакова.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что Новый год необходимо отпраздновать, иначе «поглотят недуги в тысячу раз страшнее» ковида.

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