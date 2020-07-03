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Здоровье

Инфекционист рассказал, насколько опасна вспышка бубонной чумы в Монголии

Вспышка бубонной чумы, зафиксированная в Монголии, не представляет угрозы для россиян. Так считает главный инфекционист российского Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров, пишет lenta.ru.

Сурок.
Сурок.
unsplash.com

«Абсолютно никакой угрозы для нас нет. Дело в том, что бубонная чума от человека к человеку не передается — она не заразна. Передается, только если бубонная чума превратится в легочную — это как дальнейшее развитие бубонной чумы, как осложнение», — пояснил врач.

По словам Владимира Никифорова, при легочной чуме во время кашля и чихания выделяется возбудитель болезни. В таком случае она может стать заразной. Однако при проведении антибактериальной терапии возбудитель чумы погибает. «Так как больные изолированы, то никаких заболеваний по контакту не будет», — отметил инфекционист.

В России бубонная чума последний раз фиксировалась на Алтае в 2016 голу, а смертельных случаев, по словам врача, не было уже больше ста лет.

1 июля в Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы. В регионе объявлен карантин. Тела бубонной чумы обнаружили у двоих местных жителей — женщины и мужчины. Перед началом болезни они оба употребили в пищу сырое мясо сурка. Однако Владимир Никифоров считает, что люди заразились не когда съели чумного сурка, а когда разделывали его тушку, или же когда их укусила зараженная блоха.

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