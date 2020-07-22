Исследователи опровергли популярный миф о коронавирусе

Тяжесть COVID-19 не зависит от группы крови — к такому выводу пришли исследователи.

Группа ученых проанализировала истории болезней более чем у 1200 больных и не нашли никакой статистической взаимосвязи групп крови с риском умереть от COVID-19 или с необходимостью использовать аппараты искусственного дыхания, пишет nkj.ru.

Точно также не обнаружилось связи между группами крови и воспалительными маркерами, которые свидетельствуют о том, что иммунитет слишком сильно реагирует на коронавирус.

То есть и высокий уровень воспалительных сигналов, и низкий уровень воспалительных сигналов, и слабые симптомы, и тяжелые симптомы в одинаковой мере попадались у больных с любыми группами крови.

Другая связь

Но удалось обнаружить другую связь — люди с группами крови В (III) и АВ (IV), которые при этом были резус-положительными, чаще подхватывали новый коронавирус.

То есть группы крови, возможно, могут влиять на шанс заразиться, но не тяжесть последующей болезни.

Ранее

Ранее вязь между группой крови и тяжестью течения заболевания, вызванного коронавирусом, подтвердили три независимых исследования, проведенные в медучреждениях Китая, США и Ирана.

Наибольший риск тяжелого течения болезни вследствие инфицирования коронавирусом имеют носители второй группы крови, пришли к выводу ученые.

Для третьей и четвертой групп риск тяжелой болезни меньше, чем для второй, но больше, чем для первой.

Сходные результаты обнародовала и Вероника Скворцова, руководитель Федерального медико-санитарного агентства.