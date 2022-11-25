Истерика и откушенные пальцы. Врачи рассказали, как «оживить» бездыханного человека и не наделать ошибок

Оживить почти мертвого человека, упавшего без дыхания и сознания, все-таки можно. Правда, только в первые шесть минут. И это будет стоить вам усилий, сопоставимых с тренировкой в спортзале. Придется поторопиться и при этом не допустить фатальных ошибок. Барнаульские медики рассказали, как правильно делать сердечно-легочную реанимацию.

Не надо бить по щекам

Ольга Киндякова, заведующая отделением «Лечебное дело» Барнаульского базового медколледжа и руководитель студенческого проекта «Научись спасать жизнь» говорит, что народ не очень любит оказывать первую помощь. Многие боятся, что недостаточно компетентны, или сами находятся в шоке от неожиданности, не знают, за что хвататься.

«А еще есть эффект толпы, — рассказывает преподаватель. — „Никто ничего не делает, а почему я должен“. Взять на себя ответственность за пострадавшего, а потом ждать скорую помощь не каждый хочет».

Прежде чем оказывать первую помощь, нужно убедиться в собственной безопасности, например, что вас не собьет встречная машина: от этого в мире погибает достаточно много фельдшеров скорой помощи.

Второй этап — оценка самого пострадавшего. В сознании ли он, дышит ли. Послушать можно прислонив свою щеку ко его рту и носу. Даже если вы не услышите дыхание, то почувствуете его. Также можно визуально оценить, поднимается ли грудная клетка вслед за легкими.

«Не надо его бить! — призывает врач скорой помощи Анна Галахова. — Иногда мы приезжаем, а пострадавший весь в синяках. Просто возьмите его за плечи и спросите, как он себя чувствует, и нужна ли помощь».

Цифра 30 минут — среднее время сердечно-легочной реанимации. После этого считается, что «оживить» человека невозможно, хотя такие случаи бывали.

Сердечно-легочная реанимация. СС0.

Как вызвать скорую

Ольга Киндякова говорит, что, прежде чем вызвать скорую помощь, нужно оценить все факторы риска для пострадавшего: есть ли у него угрожающие жизни состояния — кровотечения, переломы и прочее. Потому что диспетчер скорой будет первым делом выяснять, какую бригаду отправить, сколько послать человек. Позвонить и сказать: «Человеку плохо» — недостаточно.

Анна Галахова говорит, что при угрожающих состояниях (если это, конечно, не массовая катастрофа) лучше звонить именно в скорую помощь по телефону 103, а не в МЧС на 112. Потому что иначе придется дублировать одну и ту же информацию двум диспетчерам.

Прежде всего, нужно называть адрес происшествия, причем как можно точнее. «Вплоть до того, что это произошло около песочницы или под „грибком“ в таком-то дворе», — предупреждает Анна Галахова. Телефон может сесть, упасть, но если адрес услышан, то скорая отреагирует.

Диспетчеру нужно назвать: место происшествия,

что произошло

число пострадавших и тяжесть их состояния;

какая помощь оказывается; Телефонный разговор нужно закончить последним, после сообщения диспетчера о том, что вызов принят.

Скорая помощь. СС0

Зарезервировать помощника

В здравоохранении есть правило «золотого часа». Именно в течение 60 минут пострадавший должен быть доставлен врачам, чтобы у него оставались шансы на жизнь.

Чтобы первая помощь была быстрой и эффективной, решивший ее оказать должен обязательно выделить из толпы определенного человека. «Это называется зарезервировать себе помощника, — рассказывает Ольга Киндякова. — Не кричите, чтобы звонили в скорую. Скажите конкретно: «молодой человек в черном пальто, позвоните в скорую помощь и, пожалуйста, будьте рядом. Поверьте, если вы этого не сделаете, врачам никто не позвонит».

Факт В приоритете у скорой помощи — ДТП, массовые события, проблемы с сердцем (боли в груди), нарушения мозгового кровообращения, дети с судорогами или без сознания.

Сердечно-легочная реанимация. СС0.

Поза пьяного мужа

Пострадавшему нужно придать оптимальное положение тела. При повреждениях грудной клетки это поза полусидя, иначе он не сможет дышать. При повреждениях таза — поза лягушки — лежа на спине, ноги согнуты в коленях с валиками под ними, стопы развернуты наружу, при такой позе обломки поврежденных костей располагаются так, что не повреждают прилежащие ткани, сосуды и нервы.

Если сознание отсутствует, но человек дышит, стоит придать ему так называемое устойчивое боковое положение. Ольга Киндякова говорит, что его еще называют «позой пьяного мужа». Для этого нужно левую руку пострадавшего отвести в сторону, а правую прижать ладонью к левой щеке. Затем правую ногу согнуть в колене и повернуть человека на левый бок. Можно и в обратную сторону, только не перепутайте руки.

В такой позе, упираясь коленом и лежа на собственной ладони, человек не захлебнется, не сможет никуда двинуться и навредить себе.

Если человек в сознании, с ним обязательно нужно разговаривать, объяснить, что вы знаете, как оказывать первую помощь и что скорая уже в пути. «Если человек плачет — это лучшее, что может случиться, — рассказывает Ольга Киндякова. — Хуже с истерикой. Тогда пострадавшего нужно постараться изолировать от толпы».

Цифра 6 минут — за такое время клиническая смерть (состояние без дыхания и сердцебиения) без сердечно-легочной реанимации перетекает в биологическую, стало быть, окончательную и бесповоротную.

Положение тела. ББМК. Положение тела. ББМК. Положение тела. ББМК. Положение тела. ББМК. Положение тела. ББМК.

Массаж и дыхание

Ситуации, когда у человека нет ни сознания, ни дыхания, достаточно часты. Внезапно упавший на улице человек вызывает наибольшую панику у окружающих. В таком случае нужна сердечно-легочная реанимация. Дело это довольно непростое, но, однажды научившись ему, не забудешь никогда.

1. С пострадавшего нужно снять верхнюю одежду, иначе массаж сердца будет бесполезным. Поместите ладони на середине грудной клетки пострадавшего. У мужчин это, как правило, линия сосков. Сцепите верхнюю руку с лежащей ниже в замок.

2. Выпрямите руки в локтях (они не должны быть согнуты), расположите плечи перпендикулярно плоскости грудины пострадавшего. Вы должны буквально стоять, нависая над пострадавшим.

3. Давить руками на грудину нужно не руками, а всем корпусом, всем весом вашего туловища. Продавливать придется на глубину 5−6 см с частотой 100−120 в минуту. Если есть второй реаниматор, называйте каждый десяток счета: 10, 20, 30.

4. После 30 надавливаний руками на грудину пострадавшего делайте искусственное дыхание «рот-ко-рту». Для этого запрокиньте голову пострадавшего, поднимите подбородок, зажмите его нос двумя пальцами, сделайте два вдоха искусственного дыхания через маску или платок, герметично обхватив своими губами рот пострадавшего. Равномерно выдохните в его дыхательные пути с большей силой, нежели чем при обычном дыхании.

5. Ориентиром достаточного объема вдуваемого воздуха и эффективного вдоха будет подъем грудной клетки, вы можете оценить это боковым зрением.

6. Дайте пострадавшему пассивно выдохнуть, а потом повторите вдох искусственного дыхания. На два вдоха должно быть потрачено не более 10 секунд. Если он не выдыхает воздух, то делать второй вдох запрещено — можно порвать легкое как воздушный шарик.

Повторяйте схему «30 компрессий — два вдоха» до тех пор, пока не приедет скорая помощь или пока пострадавший не «оживет», то есть не придет в сознание и не задышит. Пульс при этом — не показатель, он может быть слишком слабым.

Замечательно, если реаниматоров будет двое, и они смогут меняться местами: один делает массаж сердца, другой дышит. Физически неподготовленного человека могут измотать уже два-три цикла.

Врачи говорят, что нужно быть осторожным с собственной силой, иначе можно сломать пострадавшему ребра или грудину. Однако это не жизнеугрожающие состояния.

Надавливая на сердце со средней частотой сокращений, мы как будто имитируем работу органа, и он все же качает кровь. Вдыхая углекислый газ в легкие человека, мы стимулируем мозг, который (если, конечно, не умер) понимает, что в крови нет кислорода, и дает команду вдоха.

Сердечно-легочная реанимация. СС0.

Человек в припадке

Отдельное внимание Анна Галахова обратила на реанимацию людей в эпилептическом припадке. В большинстве случаев приступы проходят самостоятельно, и не приходится даже вызывать бригаду скорой помощи.

«Ничего не нужно пихать ему в рот! — предупреждает врач. — У человека в судорогах мышцы сокращаются и становятся буквально деревянными. Если вы засунете ему в рот что-то твердое, то можете серьезно повредить зубы, он вам потом «спасибо» не скажет. А уж если засунете собственный палец, то вы его точно потеряете. Чтобы откусить палец на уровне сустава, нужно такое же усилие, как если бы вы откусывали морковку».

Обязательно убрать посторонние предметы, о который человек может удариться. В большинстве случаев человека достаточно привести в устойчивое боковое положение, так у него не западет язык, и он не захлебнется пеной. Приступ пройдет через несколько минут. Если судороги повторяются, нужно вызывать скорую.