Источником заражения смертельным вирусом пневмонии мог стать китайский рынок

Ученые из Китая обнаружили возможный первоисточник поразившего некоторые регионы страны и соседних государств коронавируса, от которого уже погибли 25 человек.

Исследователи проанализировали кодирующую последовательность ДНК у некоторых животных и пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.

Также выяснилось, что показатель относительной частоты синонимичного кодона наиболее высоким оказался у змей.

Авторы работы также учли, что змей продавали на рынке морепродуктов города Ухань, который мог быть очагом распространения коронавируса в Китае, пишет издание Journal of Medical Virology.

Ранее управление Алтайского края по туризму попросило жителей региона воздержаться от поездок в китайский город Ухань из-за нового смертельного коронавируса.