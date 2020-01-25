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Здоровье

Источником заражения смертельным вирусом пневмонии мог стать китайский рынок

Ученые из Китая обнаружили возможный первоисточник поразившего некоторые регионы страны и соседних государств коронавируса, от которого уже погибли 25 человек.

Болезнь. Врач. Анализы
Болезнь. Врач. Анализы
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Исследователи проанализировали кодирующую последовательность ДНК у некоторых животных и пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.

Также выяснилось, что показатель относительной частоты синонимичного кодона наиболее высоким оказался у змей.

Авторы работы также учли, что змей продавали на рынке морепродуктов города Ухань, который мог быть очагом распространения коронавируса в Китае, пишет издание Journal of Medical Virology.

Ранее управление Алтайского края по туризму попросило жителей региона воздержаться от поездок в китайский город Ухань из-за нового смертельного коронавируса.

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