8 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Здоровье

Из-за отсутствия программы по ожирению вице-премьер обрушилась на профильное ведомство

Минздрав не смог вовремя разработать дорожную карту по борьбе с ожирением у детей и подростков, сообщает ТАСС.

Татьяна Голикова, Россия.
Татьяна Голикова, Россия.
из открытых источников в интернете

Поэтому вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова раскритиковала ведомство.

Голикова заявила, что еще в 2021 году было дано поручение - разработать дорожную карту по борьбе с ожирением у детей и подростков. Но этот документ до сих пор не разработан, указывает Газета.Ru.

Факт

По результатам 2020 года ожирение среди детей было выявлено почти 1318 случаев на 100 тыс. населения, у подростков - в 2,3 раза выше — 3075 случаев.

Ранее вице-премьер назвала национальную идею России.

По словам зампредседателя правительства, многодетная семья — одна из главных ценностей для россиян наравне с верностью стране и уважению к истории.

Заботу о семье она назвала заботой о будущем.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость