Как бытовая химия приводит к задержке полового развития у подростков

Норвежские ученые выявили, что воздействие бытовой химии может быть причиной задержки полового развития.

Они сосредоточились товарах, которые хорошо распространены в повседневной жизни.

Например, PFAS содержится в водостойких тканях, упаковке пищевых продуктов, а также в косметике и игрушках. Ранее уже было известно, что это вещество плохо влияет на взрослых и детей.

Исследование провели на 420 мальчиков и девочек в возрасте от шести до 16 лет.

Дети во время полового созревания, которые подвергались высокому уровню PFAS имели менее развитые яички и молочные железы.

Ранее компания Henkel приостановила поставки бытовой химии в Сибирь.