Утренняя зарядка: как делать, какие упражнения выбрать и когда заниматься

Зарядка — это не только быстрый и простой способ взбодриться, но и отличная возможность поддерживать себя в форме. Какие упражнения лучше выбрать для утренней зарядки и в чем их польза, altapress.ru рассказала барнаульский фитнес-тренер Евгения Белая.
Чем полезна утренняя зарядка?
- улучшается состояние сердца и нервов;
- укрепляется мускулатура и улучшается осанка;
- усиливается аппетит;
- отступает бессонница;
- нормализуется масса тела;
- появляется запас сил на день.
Евгения Белая,
фитнес-тренер:
— Утренние упражнения повышают тонус организма, улучшают подвижность суставов и кровообращение, увеличивают гибкость тела и повышают самооценку. В кровь выбрасываются гормоны радости — эндорфины, они заряжают отличным настроением на весь день. После легких упражнений ощущается прилив бодрости.
Как подготовиться к утренней зарядке?
- Проснуться на 10 минут раньше, чтобы оставить себе время на зарядку.
- Умыться и выпить полстакана-стакан чистой воды.
- Проветрить комнату и одеться для занятия. Заниматься можно босиком.
Какие упражнения выбрать для зарядки?
Каждый выбирает упражнения, исходя из своей физической формы и состояния здоровья. Главное помнить, что зарядка — это не полноценная тренировка. После нее нужно чувствовать прилив сил, а не усталость.
Евгения Белая предлагает примерный набор упражнений, с которыми справиться большинство людей:
- В начале и в конце делаем 3-5 спокойных, но глубоких вдохов и выдохов;
- 20 наклонов с прямой спиной и отведением таза назад;
- 20 приседаний;
- 20 отжиманий;
- 20 прямых скручиваний (упражнения на пресс);
- планка (по времени — кто сколько продержится).
Евгения Белая,
фитнес-тренер:
— Лучше всего делать небольшой комплекс, минут на 10-15. К наклонам и приседаниям полезно добавить упражнения в статике, например планку. Она хорошо укрепляет все мышцы.
Движения нужно делать плавно, не торопясь. В фитнесе запрещены наклоны шеи, особенно запрокидывания назад. Допускаются наклоны головы в стороны, но не больше 8 раз.
На что обратить внимание, делая зарядку по утрам?
- На технику выполнения. Не округлять спину на приседаниях. Стараться держать пресс на любом упражнении, чтобы живот был напряжен.
- На дыхание. Делать неглубокие вдохи-выдохи, чтобы не закружилась голова. Выдохи — на усилии. Например, во время приседа — на подъеме, во время отжиманий — на выпрямлении рук.
Когда нельзя делать зарядку по утрам?
Во время обострения хронических болезней, например, остеохондроза или в разгар простуды желательно на время прекратить занятия.
Людям с варикозным расширением вен нельзя долго стоять в планке.
Что говорит ВОЗ про физическую активность?
Всемирная организация здравоохранения отмечает, что даже невысокая физическая активность — это лучше, чем ее полное отсутствие. Люди, которые ведут пассивный образ жизни, должны начинать с небольшой физической нагрузки и со временем увеличивать продолжительность, частоту и интенсивность занятий.
Почему мы не делаем зарядку?
- нет уверенности, что это точно нужно и полезно;
- нет привычки делать зарядку;
- элементарная лень;
- желание подольше поспать утром;
- нехватка времени на утренние приготовления перед уходом на работу;
- страх испытать неприятные ощущения, особенно после первых занятий, когда начинают болеть мышцы.