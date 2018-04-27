Утренняя зарядка: как делать, какие упражнения выбрать и когда заниматься

Чем полезна утренняя зарядка?

улучшается состояние сердца и нервов;

укрепляется мускулатура и улучшается осанка;

усиливается аппетит;

отступает бессонница;

нормализуется масса тела;

появляется запас сил на день.

Евгения Белая,

фитнес-тренер:

— Утренние упражнения повышают тонус организма, улучшают подвижность суставов и кровообращение, увеличивают гибкость тела и повышают самооценку. В кровь выбрасываются гормоны радости — эндорфины, они заряжают отличным настроением на весь день. После легких упражнений ощущается прилив бодрости.

Как подготовиться к утренней зарядке?

Проснуться на 10 минут раньше, чтобы оставить себе время на зарядку.

Умыться и выпить полстакана-стакан чистой воды.

Проветрить комнату и одеться для занятия. Заниматься можно босиком.

Какие упражнения выбрать для зарядки?

Каждый выбирает упражнения, исходя из своей физической формы и состояния здоровья. Главное помнить, что зарядка — это не полноценная тренировка. После нее нужно чувствовать прилив сил, а не усталость.

Евгения Белая предлагает примерный набор упражнений, с которыми справиться большинство людей:

В начале и в конце делаем 3-5 спокойных, но глубоких вдохов и выдохов;

20 наклонов с прямой спиной и отведением таза назад;

20 приседаний;

20 отжиманий;

20 прямых скручиваний (упражнения на пресс);

планка (по времени — кто сколько продержится).

Евгения Белая,

фитнес-тренер:

— Лучше всего делать небольшой комплекс, минут на 10-15. К наклонам и приседаниям полезно добавить упражнения в статике, например планку. Она хорошо укрепляет все мышцы. Движения нужно делать плавно, не торопясь. В фитнесе запрещены наклоны шеи, особенно запрокидывания назад. Допускаются наклоны головы в стороны, но не больше 8 раз.

На что обратить внимание, делая зарядку по утрам?

На технику выполнения. Не округлять спину на приседаниях. Стараться держать пресс на любом упражнении, чтобы живот был напряжен.

На дыхание. Делать неглубокие вдохи-выдохи, чтобы не закружилась голова. Выдохи — на усилии. Например, во время приседа — на подъеме, во время отжиманий — на выпрямлении рук.

Когда нельзя делать зарядку по утрам?

Во время обострения хронических болезней, например, остеохондроза или в разгар простуды желательно на время прекратить занятия.

Людям с варикозным расширением вен нельзя долго стоять в планке.

Что говорит ВОЗ про физическую активность?

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что даже невысокая физическая активность — это лучше, чем ее полное отсутствие. Люди, которые ведут пассивный образ жизни, должны начинать с небольшой физической нагрузки и со временем увеличивать продолжительность, частоту и интенсивность занятий.

Почему мы не делаем зарядку?