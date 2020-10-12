Как грязные окна влияют на здоровье и зачем их мыть два раза в год, рассказали эксперты

Ястребцев напомнил, что еще гигиенисты XIX века заметили зависимость здоровья человека от освещенности помещения — в старых домах много окон, даже в туалетах и ванных.
«Дело не столько в обеззараживании помещения, сколько в инсоляции, потому что чем светлее в помещении, тем лучше человек себя чувствует. Если окна будут загрязнены, меньше света будет проникать через окна, причем это довольно серьезно сказывается», — отметил эксперт.
Поэтому окна важно мыть, ведь есть непосредованная связь между здоровьем и черной грязью, которая скапливается на стеклах.
«Черная грязь — это то, что еще не попало в помещение. Если не смыть эту грязь, содержащую сажу и канцерогенные вещества, она может залететь в помещение и попасть в легкие», — объяснил Ястребцев.
Лучше смывать грязь с рамы, со стекол, с подоконников. Мыть необходимо не реже двух раз в год — летом и зимой, поскольку состав пыли разный.
Летом — преимущественно пыльца, на которую у многих аллергия, а также прочая грязь растительного происхождения, а зимой — сажа, хлориды. Мыть лучше специальными препаратами.
Ранее в Барнауле женщина выпала из окна десятиэтажки. Предположительно, она мыла окно и оступилась.