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Здоровье

Как грязные окна влияют на здоровье и зачем их мыть два раза в год, рассказали эксперты

Здоровье человека зависит от мытья окон, рассказал в интервью радио Sputnik директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

Дождь, окно. Одиночество.
Дождь, окно. Одиночество.
СС0

Ястребцев напомнил, что еще гигиенисты XIX века заметили зависимость здоровья человека от освещенности помещения — в старых домах много окон, даже в туалетах и ванных.

«Дело не столько в обеззараживании помещения, сколько в инсоляции, потому что чем светлее в помещении, тем лучше человек себя чувствует. Если окна будут загрязнены, меньше света будет проникать через окна, причем это довольно серьезно сказывается», — отметил эксперт.

Поэтому окна важно мыть, ведь есть непосредованная связь между здоровьем и черной грязью, которая скапливается на стеклах.

Моют окна.
Моют окна.
Анна Зайкова

«Черная грязь — это то, что еще не попало в помещение. Если не смыть эту грязь, содержащую сажу и канцерогенные вещества, она может залететь в помещение и попасть в легкие», — объяснил Ястребцев.

Лучше смывать грязь с рамы, со стекол, с подоконников. Мыть необходимо не реже двух раз в год — летом и зимой, поскольку состав пыли разный.

Летом — преимущественно пыльца, на которую у многих аллергия, а также прочая грязь растительного происхождения, а зимой — сажа, хлориды. Мыть лучше специальными препаратами.

Ранее в Барнауле женщина выпала из окна десятиэтажки. Предположительно, она мыла окно и оступилась.

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