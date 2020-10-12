Как грязные окна влияют на здоровье и зачем их мыть два раза в год, рассказали эксперты

Ястребцев напомнил, что еще гигиенисты XIX века заметили зависимость здоровья человека от освещенности помещения — в старых домах много окон, даже в туалетах и ванных.

«Дело не столько в обеззараживании помещения, сколько в инсоляции, потому что чем светлее в помещении, тем лучше человек себя чувствует. Если окна будут загрязнены, меньше света будет проникать через окна, причем это довольно серьезно сказывается», — отметил эксперт.