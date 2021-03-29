Как избавиться от мешков под глазами? Медик назвала очень простые способы

Индийский врач-диетолог Пуджа Махиджа рассказала, как быстро избавиться от мешков под глазами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Indian Express.

Во-первых, как посоветовала Махиджа, необходимо сразу после пробуждения умываться прохладной водой.

«Есть больше овощей и фруктов и пить два-три литра воды каждый день — это позволит организму не накапливать воду впрок», — указало издание еще два совета.

Также следует сократить потребление чая, кофе, алкоголя и энергетиков — они увеличивают количество выводимой жидкости и способствуют появлению отеков.

Кроме того, врач рекомендовала добавить петрушку в привычный рацион, поскольку эта зелень улучшает вывод токсинов из организма.

Диетолог предупредила, что мешки под глазами и болезненные ощущения могут говорить о болезни почек, поэтому важно обратиться к специалисту.

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