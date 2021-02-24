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Здоровье

Улучшить зрение за три минуты в день. Понадобятся пятна, полотенце и шпинат

Японский офтальмолог Руи Хирамацу рассказал, как улучшить зрение без операций при помощи простой гимнастики, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на abc.es.

Как улучшить зрение ребенка.
Как улучшить зрение ребенка.
СС0

Хирамацу отметил, что гимнастика отнимает не более нескольких минут в день. Он также подчеркнул, что глаза необходимо регулярно тренировать — как мышцы или ум.

Первый метод — упражнения с пятнами Габора, которые представляют собой специальные рисунки для нахождения отличий.

«Выполнять их нужно всего три минуты в день, а первые улучшения можно заметить уже через две недели. Конечно, сперва многие сомневаются в эффективности этого метода. Но явные улучшения наступят через 28 дней», — отметил медик.

Второй метод — термотерапия. Необходимо взять полотенце, намочить и подогреть в микроволновой печи в течение 30−40 секунд, а после положить на закрытые глаза и подождать, пока не остынет.

Метод можно применять и в офисе — ладони быстро потереть друг о друга несколько раз и, когда кожа станет горячей, прислонить к векам и посидеть полминуты.

Третий метод — употребление шпината, содержащего большое количество лютеина. Хирамацу заверил, что шпинат способствует профилактике катаракты и дегенерации желтого пятна.

Ранее медики объяснили, почему мужчины и женщины по-разному видят цвета. Причем нарушения восприятия чаще встречаются у мужчин.

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