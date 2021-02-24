Улучшить зрение за три минуты в день. Понадобятся пятна, полотенце и шпинат

Японский офтальмолог Руи Хирамацу рассказал, как улучшить зрение без операций при помощи простой гимнастики, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на abc.es .

Хирамацу отметил, что гимнастика отнимает не более нескольких минут в день. Он также подчеркнул, что глаза необходимо регулярно тренировать — как мышцы или ум.

Первый метод — упражнения с пятнами Габора, которые представляют собой специальные рисунки для нахождения отличий.

«Выполнять их нужно всего три минуты в день, а первые улучшения можно заметить уже через две недели. Конечно, сперва многие сомневаются в эффективности этого метода. Но явные улучшения наступят через 28 дней», — отметил медик.

Второй метод — термотерапия. Необходимо взять полотенце, намочить и подогреть в микроволновой печи в течение 30−40 секунд, а после положить на закрытые глаза и подождать, пока не остынет.

Метод можно применять и в офисе — ладони быстро потереть друг о друга несколько раз и, когда кожа станет горячей, прислонить к векам и посидеть полминуты.

Третий метод — употребление шпината, содержащего большое количество лютеина. Хирамацу заверил, что шпинат способствует профилактике катаракты и дегенерации желтого пятна.

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