Электронный больничный лист в 2018 году: как правильно оформить

В Алтайском крае 140 медицинских организаций уже выдают электронные больничные Услуга «Электронный листок нетрудоспособности» набирает популярность, на сегодняшний день больше 26 тыс. больничных уже выданы в электронном виде, рассказала Екатерина Степанова, начальник отдела регионального отделения Фонда социального страхования.

Переход на «цифровой» документооборот существенно сокращает время оформления больничных. Главврач барнаульской поликлиники № 9 Инна Анисимова, говорит, что на оформление листка нетрудоспособности требовалось 7 минут времени врача. Электронный вариант выписывается за 2 минуты.

Кроме того, можно не беспокоиться, что потеряете или испортите бумажный больничный или его неверно заполнят и придется переоформлять. Работодатель также может не тратить силы на обработку и хранение листков.

Список учреждений-участников проекта будут расширять, пока в нем не окажутся все медицинские организации региона.

Как оформить электронный больничный?

1. Если работодатель уже участвует в системе, пациенту необходимо дать свое согласие на оформление листка нетрудоспособности в электронном виде.

2. Затем врач внесет всю информацию в базу данных и заверит усиленной квалифицированной электронной подписью и электронной подписью медорганизации.

3. После окончания лечения пациент получает номер электронного документа и сообщает его работодателю. Последний сможет увидеть информацию о больничном листке, запросив ее в своем личном кабинете на портале Фонда. Для обработки и последующей передачи электронного листка нетрудоспособности работодателю необходимо установить программное обеспечение.

С момента оформления больничного весь процесс его «прохождения» до выплаты пособия и работодатель и пациент могут отслеживать через личные кабинеты на сайте Фонда.

Что еще можно сделать в электронном виде?

В ближайшем будущем, по словам Екатерины Степановой, можно будет получить электронный родовой сертификат. Сейчас женщине нужно самостоятельно отнести бланк из женской консультации в роддом и в поликлинику по месту наблюдения ребенка. Все это будет делаться автоматически.