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Жительница Барнаула хотела получить деньги по фальшивому больничному

На одном из предприятий Барнаула обнаружили фальшивый больничный лист. Женщине не удалось получить деньги, сообщает Фонд социального страхования РФ в регионе.

Налоги. Документы. Бухгалтерия.
Налоги. Документы. Бухгалтерия.
открытые источники в интернете

Сотрудница принесла листок нетрудоспособности на бумажном бланке в бухгалтерию одного из предприятий. Однако внести данные в систему Фонда социального страхования РФ не удалось. Бланка с таким номером не было в реестре поликлиники, где он якобы выдавался. Бухгалтер обратилась к специалистам.

Екатерина Степанова,
начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством алтайского отделения Фонда:

Номера всех бланков листков нетрудоспособности (в том числе, выданных в других регионах) внесены в электронную базу Фонда и учитываются при назначении пособий в рамках проекта «Прямые выплаты». В случае некорректного ввода данных с бланка больничного листа или, как в этой ситуации, попытки предъявить «липовый» больничный, система заблокирует его на этапе отправки в Фонд для оплаты.

Во время уточнения сведений специалисты выяснили, что бланк с указанным номером даже не поступал в Алтайский край. Следовательно, больничный был фальшивым. Решают вопрос о привлечении женщины к ответственности.

Последний приговор по аналогичному делу в Алтайском крае вынесли в мае 2018 года.

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