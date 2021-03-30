Как побороть лень? Есть хитрая тактика, но все равно придется себя заставить

Врач-психиатр Евгений Фомин рассказал радио Sputnik о причинах человеческой лени и как от нее избавиться, если захотеть и приложить немного усилий.

Фомин подчеркнул, что лень — это прежде всего недоверие человека к себе. А отсутствие уверенности лишает сил и возможности совершать какие-либо действия.

«Это некая обесценивающая личная глубинная установка, которая не дает уверенности и сил, чтобы выполнить поставленную задачу», — пояснил кандидат медицинских наук.

Избавиться от лени можно. Самый простой способ — куда-нибудь уехать и дать себе возможность отдохнуть. Второй — обратиться к психиатру, который назначит медикаментозное лечение.

Когда лень граничит со смекалкой. CC0

Третий способ — разобраться в ситуации с помощью психотерапевта, коуча или психолога. Этот вариант лучше всего подойдет для тех случаев, когда человек оценивает свои возможности под влиянием неких ментальных искажений.

«Это нужно, если человек начал неверно оценивать ситуацию в силу неких глубинных установок, то есть если человек начал думать, что не справится с ситуацией, и у него стали появляться идеи катастрофизации», — объяснил Фомин.

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