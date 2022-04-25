25 апреля
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Здоровье

Как распознать гепатит, и почему при болезнях печени запрещены грибы. Экспертный разбор

Печень — один из важнейших органов. Нагрузка на нее может вызвать множество заболеваний. Как сохранить «печенку» здоровой, и какая еда плохо на нее влияет — в большом разборе altapress.ru.

Боль в животе.
Боль в животе.
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1
Явные признаки, что печень «болеет»

У заболеваний печени есть 4 явных признака, ссылается РИА Новости на Focus.de.

  • Моча может стать более темной. Вероятно, в таком случае печень повреждена употреблением алкоголя, а пациент страдает хроническим заболеванием.
  • Глазные яблоки пожелтели.
  • На роговице появилось зеленоватое или коричневатое кольцо.
  • Неприятные ощущения в верхней части живота.
Живот, боль в животе.
Живот, боль в животе.
СС0
2
Изменился цвет мочи. Что это за болезнь?

Изменение цвета мочи может означать цирроз печени, также передает Focus.de. С таким симптомом необходимо обратиться к врачу.

3
Симптомы гепатита

Kurer-sreda.ru подчеркивает, что среди симптомов гепатита:

  • Зуд;
  • Желтый цвет кожи и глаз;
  • Изменение цвета мочи и кала;
  • Отсутствие аппетита;
Аппетит, тарелка, отсутствие аппетита.
Аппетит, тарелка, отсутствие аппетита.
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  • Повышение температуры.
4
Где недавно выявили гепатит неизвестного происхождения?

Всемирная организация здоровья ранее сообщила: гепатит неизвестного происхождения выявили у 169 детей. Вирус распространился в Испании, Израиле и США. Больше всего заболевших (114) зафиксировали в Великобритании. Об этом пишет ТАСС.

5
Как снизить риск диабета?

Чтобы снизить риск диабета второго типа, врачи Mayo Clinic рекомендуют пить кофе (но в умеренных количествах). Об этом пишет solenka.info со ссылкой на The American Journal of Clinical Nutrition.

Диабет, болезнь.
Диабет, болезнь.
СС0

Специалисты провели соответствующее исследование.
«Риск развития диабета второго типа у женщин снизился на 8%, а у мужчин — на 4%, у тех, кто пил обычный кофе, или на 7%, если они употребляли кофе без кофеина», — констатировали они.

6
Какие паразиты «сжирают человека изнутри»?

Гельминты чаще поражают легкие, сердце и печень, подчеркнула v1.ru инфекционист Ольга Чернявская.

Последний орган, в частности, могут атаковать аскариды. Это происходит так:

  • Человек заражается фекально-оральным путем — при употреблении продуктов, которые трудно отмыть от почвы. К примеру, петрушки, укропа, земляники или клубники;
  • После заражения яйцо попадает в пищеварительный тракт. Из него выходит личинка, которая мигрирует по организму. Это занимает 3−4 недели;
  • Появляются клинические симптомы, связанные с легкими: кашель, иногда и с кровянистой мокротой. Уточняется, что личинки проходят через дыхательные органы и повреждают их;
Болезнь. Кашель.
Болезнь. Кашель.
Pixabay.com
  • Также возникают аллергические реакции, потому что личинка, мигрируя, линяет. Она сбрасывает старые кутикулы-шкурки, и те растворяются. Продукты их распада провоцируют сыпь;
  • Дальше личинки проходят в печень и повреждают ее. Это вызывает боли в области правого подреберья;
  • Следующая «станция» — кишечник. В нем образуются взрослые гельминты.
7
Как и почему работу печени могут нарушить фрукты?

Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рассказала изданию «Москва 24», что фрукты могут быть опасны для печени. Злоупотреблять ими не следует, потому что они вызывают неалкогольную жировую болезнь.

Банан, фрукты, продукты.
Банан, фрукты, продукты.
pixabay.com/

Отмечается, что во фруктах содержится много фруктозы, избыток которой вреден для органа. Поэтому врач посоветовала есть их дозировано — не больше 200 граммов.

8
Что еще нельзя есть при болезнях печени?

Терапевт Антон Арсеньев в беседе с «Вечерней Москвой» уточнил, какие продукты вредны при заболеваниях печени.

«Никаких копченостей, консервов, роллов и суши. Нельзя десерты (торты и пирожные) с кремом, содержащие шоколад. Никаких майонезов и кетчупов. Исключить жевательную резинку», — предупредил врач.

Японская кухня. Роллы и суши.
Японская кухня. Роллы и суши.
CC0

Кроме того, он посоветовал убрать из рациона жареную и жирную еду, грибы, а также газировки.

9
Какая диета восстановит здоровье печени?

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Владимир Пилипенко объяснил «Аргументам и Фактам», какая диета поможет при проблемах с печенью.

Врач рекомендует:

  • Исключить свежеиспеченный хлеб, а также изделия из слоеного теста, сдобу и жареные пирожки;
  • Не варить супы на мясном, рыбном и грибном бульонах. Лучше отдать предпочтение овощным и крупяным супам на овощном отваре. Кроме того, полезны молочные супы с лапшой и свекольник;
  • Отказаться блюд из жирных сортов мяса (баранины, утки и гуся) и внутренностей животных (печени, почек и т.д.);
  • Свести к минимуму консервы, копчености, большинство колбас, соленую икру, острые и жирные закуски;
Колбаса, сосиски, копчености.
Колбаса, сосиски, копчености.
СС0
  • Избегать жирной молочки и соленых сортов сыра. Кстати, творог специалист советует выбирать 5−9% жирности;
  • Ограничить жареные яйца и бобовые;
  • С осторожностью относиться к щавелю, шпинату, редиске, зеленому луку, чесноку и маринованным овощам;
  • Не увлекаться черным кофе и крепким какао;
  • Сократить употребление сладостей.
10
Интересные факты о печени

1. За минуту печень пропускает через себя примерно 1,5 литра крови. Так, в сутки получается почти 2 тыс. литров.

2. Печень — самый горячий орган человека.

Печень. Цирроз.
Печень. Цирроз.
vseojkt.ru.

3. Ежеминутно в печени происходит до 1 млн химических реакций.

4. Печень регулирует «круговорот» гормонов и активных веществ. Излишки она расщипляет.

5. Печень женщины весит в средне 1,2 килограмма, а мужчины — около 1,5 килограммов.

Ранее эксперты составили список продуктов, которые восстанавливают и, наоборот, «убивают» организм.

А еще врач-диетолог назвал продукты, снижающие уровень холестерина.

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