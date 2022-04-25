Как распознать гепатит, и почему при болезнях печени запрещены грибы. Экспертный разбор

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Как снизить риск диабета?

Чтобы снизить риск диабета второго типа, врачи Mayo Clinic рекомендуют пить кофе (но в умеренных количествах). Об этом пишет solenka.info со ссылкой на The American Journal of Clinical Nutrition.

Диабет , болезнь. СС0

Специалисты провели соответствующее исследование.

«Риск развития диабета второго типа у женщин снизился на 8%, а у мужчин — на 4%, у тех, кто пил обычный кофе, или на 7%, если они употребляли кофе без кофеина», — констатировали они.