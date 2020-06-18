Врач-диетолог назвал продукты снижающие уровень холестерина

Врач отметил, что 80 процентов холестерина не поступает в организм с едой, а синтезируется в печени. Но существуют продукты, который так или иначе помогают контролировать его уровень в крови.
Например, лук и чеснок при ежедневном употреблении защищают стенки сосудов от нарастания холестериновых бляшек. Также, чтобы снизить холестерин, нужно есть сушеные яблоки. 75 граммов этого продукта снижает уровень сахара в крови до 25 процентов, а это сопоставимо с действием некоторых лекарств.
«Холестерин нужен для синтеза желчных кислот, а пищевые волокна яблок активно задерживают эти кислоты и побуждают печень искать новый холестерин. Организм берет его из бляшек, поэтому атеросклероз приобретает обратное течение», — пояснил Гинзбург.
Кроме того, томаты и томатная паста снижает риск осложнений атеросклероза. Дикая рыба северных морей (селедка, скумбрия, сардины, сайра) тоже уменьшает уровень холестерина.