Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 июня 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Врач-диетолог назвал продукты снижающие уровень холестерина

Холестерин может привести к нарушению кровоснабжения сердца, мозга и других органов. Однако если его нормализовать, можно получить антивозрастную стратегию, чтобы прожить дольше, уверен врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он рассказал, какие продукты помогут снизить уровень холестерина в крови, пишет «МедикФорум».

Медицина. Здоровье. Кровь.
Медицина. Здоровье. Кровь.
СС0

Врач отметил, что 80 процентов холестерина не поступает в организм с едой, а синтезируется в печени. Но существуют продукты, который так или иначе помогают контролировать его уровень в крови.

Например, лук и чеснок при ежедневном употреблении защищают стенки сосудов от нарастания холестериновых бляшек. Также, чтобы снизить холестерин, нужно есть сушеные яблоки. 75 граммов этого продукта снижает уровень сахара в крови до 25 процентов, а это сопоставимо с действием некоторых лекарств.

«Холестерин нужен для синтеза желчных кислот, а пищевые волокна яблок активно задерживают эти кислоты и побуждают печень искать новый холестерин. Организм берет его из бляшек, поэтому атеросклероз приобретает обратное течение», — пояснил Гинзбург.

Кроме того, томаты и томатная паста снижает риск осложнений атеросклероза. Дикая рыба северных морей (селедка, скумбрия, сардины, сайра) тоже уменьшает уровень холестерина.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость