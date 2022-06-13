13 июня
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Здоровье

Как самостоятельно проверить качество питьевой воды, объяснила биохимик

Самому проверить качество питьевой воды можно несколькими способами, рассказала «Прайму» биохимик Мария Кулешова. Для этого биохимические анализы в лаборатории не понадобятся.

Стакан воды.
Стакан воды.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Кулешова рекомендует обратить внимание на цвет воды. Для этого ее необходимо перелить в прозрачную посуду, а стакан — поставить на белый лист бумаги.

Если цвет жидкости неестественный, то пить ее не следует.

Кроме того, утверждает биохимик, можно проверить накипь в чайнике. Она означает повышенную жесткость воды и содержание в ней большого количества солей — кальция и магния.

«В небольших концентрациях эти микроэлементы даже полезны для здоровья, но употребление очень жесткой воды вызывает их отложение в организме. От солей не избавиться даже кипячением», — отметила эксперт.

По словам Марии Кулешовой, кипячение не спасает воду от тяжелых металлов (железа и кадмия). Поэтому лучше не пить ее, чтобы не спровоцировать проблемы со здоровьем.

Недавно диетолог порекомендовала к пиву свежие огурцы.

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