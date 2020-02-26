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26 февраля -13°C

Как вегетарианцы и люди с инвалидностью изменили барнаульский рынок спортивного питания

Мода на здоровый образ жизни продолжает набирать обороты. Согласно данным 2Gis, сегодня в Барнауле занимаются продажей специализированного питания 30 магазинов. Altapress.ru выяснил, как меняется рынок спортивных добавок, почему он теперь ориентируется не только на атлетов, а также способны ли витамины, гейнеры и аминокислоты сделать из «задохлика» качка, а из фанатки бодипозитива — фитнес-модель.

Спорт.
Спорт.
CCO

С продажами нет проблем

По словам владельцев барнаульских магазинов спортивного питания, за последние несколько лет специфика фитнес-индустрии сильно изменилась. Если раньше специализированное питание покупали только профессиональные спортсмены, то сейчас его употребляют и те, кто хочет просто укрепить здоровье.

«Раньше качалка ассоциировалась с огромными потными мужиками, сейчас спорт — это тренд, — рассказывает владелец магазина Protic.com Олег Базандин. — А начиналось все в обычных подвалах».

Спорт.
Спорт.
CCO

Зоя Дубовая,
владелица сети магазинов «Энергия жизни»:

Профессиональные спортсмены — это только половина клиентов. Другая — люди, далекие от фитнес-индустрии. Например, вегетарианцы, которым не хватает в рационе микроэлементов. Спортивное питание покупают также для лежачих больных, которые не могут употреблять обычную пищу. А люди старшего поколения интересуются хондропротекторами для укрепления суставов.

Несмотря на большое количество магазинов спортивного питания, конкуренция, по словам владельцев, совсем не ощущается — клиентов хватает всем.

Евгений Рождественский,
владелец сети магазинов Strong Bob:

Мы выстраиваем ассортимент под спрос, поэтому проблем с продажами и конкуренцией у нас нет.

Популярные бренды

В барнаульских магазинах выделяют бренды, которые пользуются наибольшей популярностью у клиентов, — Maxler, Optimum Nutrition, BSN, Syntrax.

Спортивное питание.
Спортивное питание.
altapress.ru

Зоя Дубовая,
владелица сети «Энергия жизни»:

На рынке спортивного питания мы уже 13 лет. Могу сказать, что спрос меняется постоянно. Есть бренды-титаны, которые были популярны и тогда, и сейчас. А есть те, которые 10 лет назад забирали с руками и ногами, а сегодня спрашивают очень редко. Например, Dymatize, Power System. Что-то пропадает, а потом появляется снова, но этого времени хватает, чтобы люди предпочли другие бренды.

Основной поток клиентов начинается с января — люди готовятся к летнему сезону. «Все хотят блистать на пляже красивой фигурой», — объясняет продавец-консультант «Энергии жизни» Артем.

Спортивное питание.
Спортивное питание.
altapress.ru

Зимой чаще всего покупают гейнеры и протеины для набора веса и мышечной массы, а летом — жиросжигатели.

Евгений Рождественский,
владелец сети «Strong Bob»:

Клиенты покупают все категории товаров — нет того, что расходится лучше или хуже. Цены на питание везде практически одинаковые. К примеру, стоимость килограмма протеина — 1,5−2 тыс. рублей, креатина — до 1,5 тыс. рублей в зависимости от объема и марки.

Лучше, чем шоколадный батончик

Основной тренд на рынке спортивного питания — низкокалорийные джемы и протеиновые батончики. «Диетическое питание позволяет разнообразить рацион. Это лучше, чем съесть печенье или очередную шоколадку. В батончиках нет сахара, глютена, зато есть протеин. Идеально для перекуса», — советует продавец-консультант сети «КультЛаб».

Спортивное питание.
Спортивное питание.
altapress.ru

Зоя Дубовая,
владелица сети «Энергия жизни»:

Диетическое питание было популярно всегда. Но раньше достаточно было слова «протеин» на упаковке, чтобы батончики покупали. А сегодня люди обращают внимание на состав. Разбирают их хорошо — не успеваем выставлять. Ассортимент у производителей расширяется постоянно.

Олег Базандин отметил, что часто люди приходят только за «полезными вкусняшками», а затем втягиваются в фитнес-индустрию.

Спортивное питание.
Спортивное питание.
altapress.ru

Популярностью пользуется и питание с «интересным» составом. «Мы заметили активный спрос на продукты с вкусовыми добавками. Например, L-карнитин с малиной», — отмечает Евгений Рождественский.

Еще одна тенденция последних лет, по словам владельцев, — это активное развитие рынка российского спортивного питания из-за санкций на ввоз молочной продукции. «Не все иностранные производители готовы вкладывать большие деньги, чтобы завести на наш рынок свои продукты», — объясняет Олег Базандин.

Спортивное питание.
Спортивное питание.
altapress.ru

Зоя Дубовая,
владелица сети «Энергия жизни»:

Некоторые позиции в ассортименте российских производителей могут соревноваться вкусом, качеством и ценой с импортными. Например, GeneticLab Nutrition. У них достаточно широкая линейка.

Ничего страшного

Сертифицированный тренер с высшим медицинским образованием Анастасия Голошубова рекомендует употреблять специализированное питание не только профессиональным спортсменам, но и людям, которые регулярно занимаются фитнесом, с целью поддержания своего здоровья.

Спорт.
Спорт.
CCO

С помощью спортивного питания человек может сохранить или набрать мышечную массу, укрепить сухожильно-связочный аппарат. По ее словам, многие люди боятся употреблять специализированные препараты, считают, что «это химия и неправильный подход».

Анастасия Голошубова,
сертифицированный тренер:

Многие люди не понимают суть спортивных добавок, поэтому боятся их употреблять. Стоит лишь разобраться в составе, и все станет ясно. Например, низкокалорийный батончик состоит из протеина (выжимка из сыворотки молочных продуктов), клетчатки и натурального шоколада. Ничего страшного и опасного.

Спорт.
Спорт.
CCO

Виды спортивного питания

1. Заменители пищи

Протеины, изоляты, гейнеры, спортивные батончики, снеки могут заменить обычный прием пищи. Они подходят как людям, которые стремятся набрать мышечную массу, так и тем, кто хочет сбросить вес. «Протеин, который практически не содержит жира и углеводов, подойдет тем, кто худеет и не любит употреблять продукты животного происхождения. С помощью него восполняется необходимая норма белка. Гейнеры подойдут в том случае, если человек набирает мышечную массу, но у него нет возможности питаться до нужной калорийности. В них содержится белок и большое количество углеводов», — объясняет Анастасия Голошубова.

Тренер отмечает, что если рацион питания сбалансирован, то можно не акцентировать свое внимание на этой группе пищевых спортивных добавок.

2. Жиросжигатели

Жиросжигатели усиливают обменные процессы и позволяют сжигать больше калорий за счет термического воздействия на организм. В состав препаратов входят травы, которые подавляют аппетит и способствуют соблюдению диеты. «Я не советую увлекаться этим видом добавок. Они стимулируют нервную систему, повышают уровень адреналина, вызывают тахикардию и потливость», — объясняет Голошубова.

Тренер советует применять жиросжигатели только в том случае, если «остались последние два килограмма, которые являются физиологической нормой». Перед этим стоит проконсультироваться с врачом. А после двух месяцев употребления обязательно сделать перерыв.

3. Антикатаболические вещества

Употребление антикатаболических веществ (к примеру — креатинфосфат, BCAA) позволяет увеличить мышечный корсет, повысить выносливость и адаптацию к физическим нагрузкам. Хотя, по словам тренера, чудодейственные свойства BCAA (незаменимых аминокислот) во многом преувеличены.

«Пограничное вещество между жиросжигателями и антикатаболическими веществами — L-карнитин. Его ошибочно относят к первым. Но это не так. При дефиците или норме калорий он не будет способствовать процессу похудения. L-карнитин помогает мышцам не разрушаться», — объясняет Голошубова.

4. Добавки для укрепления суставов

Спортивные препараты для укрепления суставов состоят из глюкозамина и хондропротекторов. При регулярных занятиях спортом сухожильно-связочный аппарат может не успевать адаптироваться, в отличие от мышц.

«Не могу сказать, что такие препараты позитивно действуют на организм. Перед применением лучше обратиться к врачу. Если беспокоит боль в суставах, то стоит обратить внимание на свою тренировочную программу», — объяснила Анастасия Голошубова.

5. Витамины

Анастасия Голошубова недоумевает: мультивитаминные комплексы продаются во всех аптеках, однако далекие от спорта люди покупают именно спортивные добавки. «Они смотрят на баночку и думают: как тут много всего, надо брать. Но это не конфеты. Часто дозировка спортивных препаратов превышает суточную норму, что опасно. Многие фирмы этим грешат», — объясняет она.

Поэтому перед применением витаминных комплексов или БАДов, которые не являются лекарственным средством, лучше обратиться к специалисту.

6. Быстрые тестостероны

Это препараты на основе природных компонентов, которые повышают собственный уровень тестостерона. Они продаются без рецепта и неопасны для полностью здорового человека. По словам Голошубовой, у мужчин с низким уровнем тестостерона меньше шансов прогрессировать на тренировках, чем у тех, у кого он нормальный или повышенный.

«Если мужчина в возрасте, он не прогрессирует на тренировках и у него низкий уровень тестостерона, то, возможно, от БАДов никакого эффекта и не будет. А молодым и здоровым юношам это не нужно, потому что у них собственный уровень гормона более чем достаточный для адекватного прогресса в силовом тренинге», — рассказывает тренер.

Не ждите чудес

По словам Голошубовой, спортивным питанием можно заменить прием пищи, тем самым восполнить необходимую норму белка и углеводов. «Бывает, что людям приедается здоровый рацион. В этом случае можно использовать протеины и батончики. Для разнообразия — почему бы и нет. Но увлекаться не стоит», — объясняет она. Кроме того, это хороший вариант полезного перекуса в дороге или на работе, а также замена ужина. При этом не стоит забывать про полноценный прием пищи с клетчаткой, овощами и животным белком.

Спортивное питание.
Спортивное питание.
altapress.ru

Анастасия Голошубова,
сертифицированный тренер:

Часто люди возлагают надежды на спортивное питание. Лучше правильно выстроить свой обычный рацион в зависимости от целей, составить тренинг, а уже потом смотреть в сторону спортивных добавок. Но ожидать от них чудес не стоит.

И вот почему. В состав практически всех протеиносодержащих продуктов, батончиков и джемов входят подсластители разных видов (синтетические, природные), но суть у всех одна — они сладкие, хотя не имеют калорийности.

Спортивное питание.
Спортивное питание.
altapress.ru

Анастасия Голошубова,
сертифицированный тренер:

С сахарозаменителями практически невозможно переборщить. Согласно последним исследованиям, они абсолютно безопасны. Но, если у человека есть углеводная зависимость, постоянное употребление спортивных батончиков может негативно повлиять на пищевое поведение в дальнейшем. Зависимость от сладкого остается, меняется только вид употребляемого вещества. Это может привести к срывам, а также снижает качество диеты. Лучше съесть две дольки любимого шоколада и успокоиться, чем пичкать себя сахарозаменителями.

Грамотный подход

Спортивный врач Елена Недобиткова объяснила, что основная ошибка при употреблении спортивного питания — взаимоисключающий прием препаратов.

Спорт.
Спорт.
CCO

Елена Недобиткова,
спортивный врач:

Многие спортсмены принимают L-карнитин и гейнеры одновременно. Хотя они не пара. Один сжигает жир, а другие его набирают.

Врач подчеркнула, что у каждого БАДа есть определенное время приема, которое обязательно нужно соблюдать. Кроме того, их не рекомендуется пить натощак.

Что думают о спортивном питании алтайские спортсмены

Иван Ильных,
занимается пауэрлифтингом:

Я пил протеин, чтобы набрать мышечную массу. Предпочтений по маркам у меня не было. Никакого особенного эффекта не заметил. После этого перешел на креатин. С помощью него за два месяца набрал 10 кг. В какой-то момент тренер посоветовал перейти на натуральный белок — овощи, мясо. И я стал сходить с химии.

Дмитрий Зайцев,
занимается гиревым спортом:

Я покупаю спортивное питание в интернете, потому что меня устраивают цены там. Обычно покупаю витамины и креатин. Витамины помогают мне быстрее восстанавливаться после тренировок, а креатин повышает запас АТФ (энергии для работы мышц). Конечно, лучше выбирать зарубежных производителей (США или Германия), но и отечественные аналоги тоже есть достойные. Не думаю, что спортпит — это то, на что надо тратить много денег. 1 тыс. рублей в месяц — мой предел.

Данил Садовников,
занимается в тренажерном зале:

Я никогда не употреблял протеин, потому что мой рацион достаточно полный. Считаю, что наиболее качественные спортивные добавки делает CMT Teach, покупаю только их продукцию.

Вадим Чесноков,
занимается пауэрлифтингом:

Я никогда не заморачивался насчет того, где покупать спортивное питание. Я пью креатин (для восстановления мышц), хондратин (для суставов и сухожилий) и омега-3 (чтобы мышцы и суставы были более эластичными). Сейчас, для того чтобы войти в режим, буду пить L-карнитин.

Павел Маметьев,
занимался в тренажерном зале:

Я пил креатин, BCAA, протеин и казеин. Был готов платить хоть 10 тыс. рублей, лишь бы был результат. Но за два месяца не набрал вообще ничего.

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