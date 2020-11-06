Как вернуть обоняние после ковида, рассказала диетолог

По ее словам, витамин содержится практически во всех жирах животного и растительного происхождения.

«Его можно найти в мясе, птице, рыбе или икре, а также во фруктах и овощах оранжевого цвета: морковке, тыкве и хурме; в растительных маслах — оливковом и масле чиа, орехах», — цитирует Мойсенко Nation News.