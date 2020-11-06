Как вернуть обоняние после ковида, рассказала диетолог

По ее словам, витамин содержится практически во всех жирах животного и растительного происхождения.
«Его можно найти в мясе, птице, рыбе или икре, а также во фруктах и овощах оранжевого цвета: морковке, тыкве и хурме; в растительных маслах — оливковом и масле чиа, орехах», — цитирует Мойсенко Nation News.
Чтобы активировать полезные свойства витамина А, употреблять его следует вместе с жирами. Например, морковь можно есть в виде салата со сметаной. Такая пища поможет быстро вернуть обоняние и легче перенести вирус, считает специалист.
Потеря обоняния — один из самых первых и явных симптомов коронавирусной инфекции, пишет News.ru. Способность чувствовать запахи теряют примерно 70−85% заразившихся.
Между тем треть тестов на коронавирус дают ошибки, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
По его словам, речь идет о 30−40% ошибочных результатов.
«Почему это происходит? Проблема не в качестве тестов — проблема во взятии материалов. Если материал взят некачественно, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат», — сказал Авдеев.