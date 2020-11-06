Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 ноября 2°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Как вернуть обоняние после ковида, рассказала диетолог

Витамин, А способен помочь вернуть обоняние у людей с коронавирусом, которые утратили эту способность, сообщила диетолог Римма Мойсенко.

Морковь. Овощи.
Морковь. Овощи.
СС0

По ее словам, витамин содержится практически во всех жирах животного и растительного происхождения.

«Его можно найти в мясе, птице, рыбе или икре, а также во фруктах и овощах оранжевого цвета: морковке, тыкве и хурме; в растительных маслах — оливковом и масле чиа, орехах», — цитирует Мойсенко Nation News.

Чтобы активировать полезные свойства витамина А, употреблять его следует вместе с жирами. Например, морковь можно есть в виде салата со сметаной. Такая пища поможет быстро вернуть обоняние и легче перенести вирус, считает специалист.

Потеря обоняния — один из самых первых и явных симптомов коронавирусной инфекции, пишет News.ru. Способность чувствовать запахи теряют примерно 70−85% заразившихся.

Между тем треть тестов на коронавирус дают ошибки, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

По его словам, речь идет о 30−40% ошибочных результатов.

«Почему это происходит? Проблема не в качестве тестов — проблема во взятии материалов. Если материал взят некачественно, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат», — сказал Авдеев.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость