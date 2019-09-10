Как защитить глаза ребенка от высоких нагрузок в школе

В редакцию altapress.ru обратился читатель, который обеспокоен возросшей нагрузкой на своего ребенка в школе. Ведь помимо традиционных предметов в этом году в программу добавили еще три обязательных — второй иностранный язык, «Родной язык», и «Родная литература». «У моего сына уже сейчас зрение — минус три. А теперь ему придется учиться и в субботу, да еще и шесть уроков. Как сберечь глаза ребенка при таких нагрузках?». Даем рекомендации врачей.

Действительно, глазные болезни проявляются у детей, как только они отправляются в школу — к сожалению, это факт. Поэтому первая рекомендация медиков — не отдавайте ребенка в первый класс раньше 7 лет. Почему? Специалисты не рекомендуют подвергать детей школьным нагрузкам раньше, чем у них будет сформирована цилиарная мышца глаз, отвечающая за способность видеть предметы на разных расстояниях. Ее развитие, как правило, заканчивается к 7−8 годам, а до этого возраста испытывать ее на прочность не стоит, пишет сайт neboleem.net.

Красивые учительницы trinixy.ru

Второе правило, которое должен соблюдать не только школьник, но и учитель — 40-минутная нагрузка на глаза должна чередоваться с 15-минутным отдыхом. А если у ребенка уже имеется близорукость, то для него глазная нагрузка не должна превышать 30 минут.

Что касается домашней работы, то в данном случае следует тоже установить особый глазной график. Продолжительность выполнения домашнего задания для детей младших классов не должна превышать 1 час, средних классов — 2 часа. А если ребенок посещает дополнительные занятия, стоит помнить, что они не должны длиться свыше полутора часов в учебные дни и трех часов — в выходные. При этом, что очень важно, факультативы не должны начинаться раньше 8.00 и заканчиваться позднее 20.00.

Компьютер. СС0

Четвертый совет касается «взаимоотношений ребенка с компьютером». Здесь установлены даже специальные СанПиНы, которые, конечно же, никто не соблюдает. Тем не менее, помните, чтобы предупредить усталость глаз и связанные с ней заболевания, ребенок должен соблюдать нормативные ограничения непрерывной работы за компьютером: для младших классов — 15 минут; для средних классов — 25 минут; для старших — 40 минут. А игра ребенка за компьютером не должна продолжаться более 1 часа в день.

Большое значение имеет и организация рабочего места школьника в домашних условиях. Вот несколько рекомендаций: линия взгляда ребенка должна приходиться на середину или верхнюю половину экрана; оптимальное расстояние до монитора компьютера — 60−80 см. Лучше выбрать монитор с высокой разрешающей способностью, чтобы снизить эффект мерцания экрана; на него не должны падать свет и прямые солнечные лучи. Помните, что нежелательно ребенку работать за компьютером в темноте или сумерках. Будет правильно расположить источник освещения слева от ребенка.

Глаза. Открытые источники в интернете

Выполнение домашней работы следует чередовать с глазной гимнастикой. Вот несколько простейших упражнений для снятия усталости: зажмурить глаза на 2−3 секунды (5−7 раз), поворачивать глаза поочередно влево и вправо, отставить пале на расстоянии 30−35 см и посмотреть на его кончик, закрыть глаза и массировать веки — от носа до наружного края глаза.

И наконец, чтобы укрепить сетчатку глаз, нужно постоянно напитывать юный организм витаминами. Поэтому полезны для сохранения зрения творог, кефир, говядина, мясо кролика, продукты с высоким содержанием витамина, А (морковь, абрикосы, тыква, цитрусовые), отварная рыба, а также ягоды (черника, клюква, брусника) и зелень (укроп, петрушка). Не экономьте на глазах вашего ребенка! Иначе придется тратиться на очки.