Какие продукты мешают быстро уснуть, объяснил диетолог

Видаль подчеркнул, что на ночь не следует есть мороженое. В нем содержится много сахара, который повышает уровень инсулина. Он усложняет переход ко сну, поскольку, как и кофеин, обладает стимулирующим эффектом.

Кроме того, лучше отказаться от сыра, острых приправ и пирожных.

«Когда вы едите, ваше тело преобразует пищу в энергию, которая не дает вам заснуть. Из-за ночных перекусов может возникнуть несварение желудка, вызывающее дискомфорт», — отметил диетолог.

В «вечерний рацион» можно включить банан (содержит калий и магний) или миндаль (богат кальцием), сказал Видаль. Он добавил, что эти продукты расслабляют тело и мышцы, превращая аминокислоту триптофан в «сонный» мелатонин.