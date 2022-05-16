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Здоровье

Какие продукты мешают быстро уснуть, объяснил диетолог

Какие продукты мешают быстро уснуть, рассказал британской газете Express диетолог, эксперт по правильному питанию Даниэль Перес Видаль.

Мороженое, десерт.
Мороженое, десерт.
СС0

Видаль подчеркнул, что на ночь не следует есть мороженое. В нем содержится много сахара, который повышает уровень инсулина. Он усложняет переход ко сну, поскольку, как и кофеин, обладает стимулирующим эффектом.

Кроме того, лучше отказаться от сыра, острых приправ и пирожных.

«Когда вы едите, ваше тело преобразует пищу в энергию, которая не дает вам заснуть. Из-за ночных перекусов может возникнуть несварение желудка, вызывающее дискомфорт», — отметил диетолог.

В «вечерний рацион» можно включить банан (содержит калий и магний) или миндаль (богат кальцием), сказал Видаль. Он добавил, что эти продукты расслабляют тело и мышцы, превращая аминокислоту триптофан в «сонный» мелатонин.

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