Камни, пиявки и «чем-то прокапаться». Главный невролог края рассказал, как не стоит восстанавливаться после инсульта

Возвращение к полноценной жизни после инсульта во многом зависит от правильной реабилитации. Как восстанавливаться и какими методами увлекаться бессмысленно? Об этом altapress.ru рассказал Сергей Федянин, заведующий неврологическим отделением острых нарушений мозгового кровообращения краевой клинической больницы.

Медицина. ССО.

Почему инсульт возникает и есть ли профилактика

— Есть факторы риска развития инсульта. Всего их около 50, самые основные — повышенное артериальное давление, сахарный диабет, генетическая предрасположенность, нарушение ритма сердца и свертываемости крови и так далее.

Для того чтобы предотвратить первый инсульт, существует первичная профилактика. Она включает в себя нормализацию артериального давления, уровня холестерина и сахара крови, а также хирургическое вмешательство при стенозе сонной артерии, то есть сужении ее просвета.

А вот если у человека уже был инсульт, то ему показана вторичная профилактика. В принципе, тут те же самые мероприятия, просто риск инсульта становится выше и следить за состоянием нужно внимательнее.

При инсульте и наличии факторов риска проводят дуплексное сканирование артерий мозга. Оно помогает определить сужение артерий. Многим пациентам требуется проведение эхокардиографии, мониторинга сердечного ритма, исследований свертываемости крови.

Медицина , больница. СС0

Инсульт встречается и у молодых, очень редко бывает и у детей, но чаще всего у пожилых людей. Но это не значит, что до старости не нужно следить за своим здоровьем.

От чего зависит тяжесть последствий и сколько времени есть на помощь

— Тяжесть последствий инсульта зависит от объема поражения мозга. Если у одного человека диаметр поражения составляет 1 см, а у другого — 10 см, то, само собой, состояние у них будет разным. Хотя бывают большие инсульты с минимальной клиникой и маленькие с очень выраженной симптоматикой. Все индивидуально.

А характер последствий зависит от того, какой участок мозга поврежден. Если тот, что отвечает за речь, — возникает нарушение речи, за движение — нарушение движения и так далее. Чаще всего это параличи различной локализации.

Болезнь. Врач. Анализы СС0

Одним из самых эффективных методов лечения ишемического инсульта является системная тромботическая терапия. При ней мы вводим в кровь препарат, растворяющий тромбы, вызвавшие инсульт. У нас есть всего 4,5 часа от момента инсульта до введения препарата. За это время мы должны доставить больного в стационар, обследовать, выявить признаки ишемического, а не геморрагического инсульта, взять анализы, уточнить, нет ли противопоказаний. Только после этого проводим тромботическую терапию и спасаем человека.

Как помочь человеку, у которого инсульт Положить на ровную поверхность, вызвать скорую. Открыть окно, расстегнуть больному воротник, приподнять на 30 градусов голову. При этом можно использовать подушку. Если есть тошнота, рвота — помогать освобождать дыхательные пути. В случае клинической смерти начать реанимационные мероприятия.

Когда должна начинаться реабилитация

— Реабилитация начинается как можно раньше. Но иногда она откладывается — все зависит от состояния человека: если у него недостаточность кровообращения, дыхания, лихорадка — реабилитационные методики очень ограниченны. Это может быть лечение положением, пассивная гимнастика, но не более того.

Лечение положением — специальная укладка больного, которая способствует раннему восстановлению движений, профилактирует спастику, улучшает кровообращение и препятствует образованию пролежней.

Реабилитация больных после инсульта значительно сокращает инвалидизацию. Анна Зайкова

Если у человека все нормально и нет противопоказаний, то реабилитационные мероприятия можно начинать с момента поступления и проводить столько, сколько требуется больному. Может, недели. Может, годы.

Начинается реабилитация в стационаре. Далее больной по показаниям продолжает лечение в санаториях. Кто-то идет в поликлиники, а кто-то обращается в частные клиники — там есть лечение и по ОМС, и платно.

Эффективны ли нестандартные методы , которые предлагают в платных клиниках

Иглоукалывание (стоимость сеанса в одной из барнаульских клиник — 500−800 рублей)

— Иглоукалывание в медицине считается доказанным методом в лечении некоторых заболеваний, и у определенного количества больных от него есть положительный эффект. Назвать это полноценной реабилитацией, конечно, нельзя. Это вспомогательный метод, который заложен в рекомендациях по рефлексотерапии. В клинической больнице мы используем эту методику очень редко.

Электроакупунктура (стоимость сеанса в одной из барнаульских клиник — 1 тыс. рублей)

— Электроакупунктура — иглоукалывание с применением электрического тока определенных частот. С точки зрения рефлексотерапии, конечно, методика может что-то сделать — снять спастику и некоторые симптомы, но это не панацея. Работа мультидисциплинарной бригады и лечение препаратами действуют намного эффективнее.

Инсульт — распространенное заболевание. pixabay.com

Метод Фолля (первый курс лечения в одной из барнаульских клиник — 30 тыс. рублей)

— Метод Фолля близок к использованию гомеопатических препаратов. С точки зрения доказательной медицины не работает, но имеет большое психологическое значение для пациентов. На мой взгляд, действует как плацебо.

Стоунтерапия (сеанс в массажном салоне — 1 тыс. рублей) и гирудотерапия (одна пиявка — 200 рублей)

— Польза прикладывания камней и пиявок, конечно, не доказана (смеется). Это точно не основной реабилитационный метод. Такое может только расслабить, а полноценная реабилитация — это работа мультидисциплинарной бригады: врача и инструктора ЛФК, логопеда, психолога. Они и проводят комплексную восстановительную терапию.

Капельницы

— Очень многие люди после инсульта хотят «капаться» какими-то препаратами. Зачастую это тоже малоэффективно, хотя считается, что определенная лекарственная поддержка должна быть. Мы иногда назначаем препараты из группы нейропротекторов, чтобы ускорить процесс восстановления утраченных функций.

Лучше использовать таблетированные лекарства, если человек принимает пищу и никаких ограничений у него нет. «Прокапываться» два раза в год, чтобы что-то улучшить и восстановить, бессмысленно. Лучше принимать препараты, которые предохраняют от инсульта. БАДы не помогут.

Бинт , рука , капельница. СС0

Как пандемия отразилась на восстановительной медицине

— Во время самоизоляции была закрыта плановая помощь. Мы учим больных и иногда их родственников мероприятиям по уходу, лечебной физкультуре и так далее — все это они продолжали делать дома.

Конечно, для наших больных изоляция — не очень хороший вариант. Но в то же время заражение больного ковидом после инсульта, да еще с параличами — тяжелый случай. С этой точки зрения закрытие было оправданным.

В условиях пандемии какие-то массовые мероприятия и процедуры со скоплением людей опасны. Поэтому, конечно, хотелось бы иметь большие реабилитационные центры, которые занимались бы довольно тяжелыми пациентами с нарушенными функциями ходьбы и так далее, потому что госпитализировать подобных больных пока, к сожалению, некуда.

Рецепт восстановления

— Идеальное восстановление — реабилитация в больнице и вне ее: ЛФК, при нарушении речи, глотания — занятия с логопедом, при нарушении мыслительных процессов — с психологами. Занятия с эрготерапевтом для восстановления жизнедеятельности в пределах квартиры: открыть и закрыть дверь, включить свет, воспользоваться ложкой, вилкой и так далее. И дополнительно лекарственная терапия и санаторное лечение с прогулками и физиотерапией.

Реабилитация больных после инсульта значительно сокращает инвалидизацию. Анна Зайкова

Рефлексотерапия — может быть, но с разрешения лечащего врача. Потому что инсульт чаще всего случается у людей, имеющих дополнительные заболевания. Чтобы не усугубить состояние, нужно тщательно подбирать методы.

Какие учреждения Барнаула занимаются реабилитацией после инсульта

— В настоящий момент с инсультными пациентами работают два санатория: «Сосновый бор» и «Обь». «Барнаульский», насколько мне известно, проводит реабилитацию на коммерческой основе. Из центров по ОМС (бесплатно для больного) работают два — «Нейроклиника Карпова» и «Территория здоровья», они оснащены необходимым штатом и оборудованием.