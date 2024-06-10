Каникулы — лучшее время, чтобы заняться здоровьем ребёнка

Специалисты Центра, а также приглашённые гости расскажут:
- Что делать, если у ребёнка сколиоз, искривление позвоночника или мышечная недостаточность.
- Можно ли скорректировать плоскостопие или другие деформации стопы. И как предотвратить развитие проблем опорно-двигательного аппарата, которые могут появиться из-за этих деформаций.
- Как безопасно и комплексно компенсировать недостаток физической активности в повседневной жизни ребёнка.
- Как с интересом и удовольствием развить ментальный потенциал ребёнка.
Юные гости смогут сами, под наставничеством опытных инструкторов, выполнить несколько упражнений на тренажёрах Бубновского. А родители — задать любые вопросы специалистам!
Спикерами выступят:
День открытых дверей состоится 15 июня в 15:00, по адресу: ул. Пролетарская, 124, Центр доктора Бубновского.
Запись по телефону: 8 (964) 603-24-88
6+
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистами.
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