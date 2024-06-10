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Здоровье
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Каникулы — лучшее время, чтобы заняться здоровьем ребёнка

15 июня Центр доктора Бубновского приглашает барнаульцев на День открытых дверей, посвящённый этой теме. Участие бесплатное, но по предварительной записи.

Центр доктора Бубновского приглашает барнаульцев на День открытых дверей.
Центр доктора Бубновского приглашает барнаульцев на День открытых дверей.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Специалисты Центра, а также приглашённые гости расскажут:

  • Что делать, если у ребёнка сколиоз, искривление позвоночника или мышечная недостаточность.
  • Можно ли скорректировать плоскостопие или другие деформации стопы. И как предотвратить развитие проблем опорно-двигательного аппарата, которые могут появиться из-за этих деформаций.
  • Как безопасно и комплексно компенсировать недостаток физической активности в повседневной жизни ребёнка.
  • Как с интересом и удовольствием развить ментальный потенциал ребёнка.

Юные гости смогут сами, под наставничеством опытных инструкторов, выполнить несколько упражнений на тренажёрах Бубновского. А родители — задать любые вопросы специалистам!

Спикерами выступят:


Главный врач Центра доктора Бубновского в Барнауле, врач-кинезитерапевт Максим Владимирович Панов.
Главный врач Центра доктора Бубновского в Барнауле, врач-кинезитерапевт Максим Владимирович Панов.
Фото предоставлено Центром доктора Бубновского.

Врач-кинезитерапевт, подиатр (специалист по стопам) Дмитрий Евгеньевич Калнышев.
Врач-кинезитерапевт, подиатр (специалист по стопам) Дмитрий Евгеньевич Калнышев.
Фото предоставлено Центром доктора Бубновского.
Врач остеопат-невролог, директор «Медицинского центра Кудряшовых», руководитель проекта NEUROUM Виктория Геннадьевна Кудряшова.
Врач остеопат-невролог, директор «Медицинского центра Кудряшовых», руководитель проекта NEUROUM Виктория Геннадьевна Кудряшова.
Фото предоставлено Центром доктора Бубновского.
Ведущий педагог-нейропсихолог проекта «Центр развития мозга и интеллекта NEUROUM» Галина Александровна Литвинова.
Ведущий педагог-нейропсихолог проекта «Центр развития мозга и интеллекта NEUROUM» Галина Александровна Литвинова.
Фото предоставлено Центром доктора Бубновского.

День открытых дверей состоится 15 июня в 15:00, по адресу: ул. Пролетарская, 124, Центр доктора Бубновского.

Запись по телефону: 8 (964) 603-24-88

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Лицензия ЛО-22-01-004447 от 27.01.2017 г.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистами.

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