Кашель курильщика. Барнаульские врачи рассказали, что такое хронический бронхит и как он связан с коронавирусом

Измерить воздух
От 3 до 20% людей в разных странах болеет ХОБЛ. Россия — в лидерах по отрицательным позициям: ежегодно регистрируются 40−50 тыс. новых пациентов.
Раньше ХОБЛ называли хроническим бронхитом. Диагностировать его можно с помощью спирометрии — аппаратной оценки объема вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, а также скорости его прохождения по дыхательным путям в спокойном и форсированном состоянии. Однако не всегда люди с ХОБЛ обращаются к врачу.
Главный пульмонолог Алтайского края Ирина Бахарева рассказала: сейчас спирометрию ввели в программу диспансеризации для всех курящих пациентов. Стало больше шансов выявить болезнь на ранних этапах.
И все же официальная статистика — лишь вершина айсберга: к врачу больные нередко обращаются только тогда, когда дышать становится уже невозможно. «Часто мы получаем пациентов, которые уже имеют необратимые последствия в легких и бронхах», — говорит Ирина Бахарева.
Кто болеет ХОБЛ
Риск получить ХОБЛ больше у мужчин старше 40 лет, легкие которых часто оказываются под воздействием патогенных частиц и газов. Наиболее подвержены заболеванию сотрудники вредных производств, хотя чаще всего болезнь провоцирует курение.
В зависимости от того, в какой части дыхательной системы появились нарушения — в мелких бронхах или альвеолах, — выделяют два типа протекания заболевания. Бронхитический тип характеризуется значительным выделением мокроты, им страдают люди с большой массой тела. Для эмфизематозного типа характерна кахексия, критическое снижение веса.
Среди других факторов риска — наследственность, вес при рождении (чем ниже масса тела ребенка, тем менее развиты легкие), другие болезни, например бронхиальная астма.
Чем опасна ХОБЛ
Запущенная болезнь приводит к серьезным последствиям, среди которых эмфизема легких — когда альвеолы перерастягиваются и теряют способность к сокращению, вследствие чего нарушается поступление кислорода в кровь и выведение из нее углекислого газа.
Может возникнуть бронхоэктазия — хроническое расширение бронхов со склонностью к нагноению. Пациенты с ХОБЛ чаще попадают в больницы с тромбоэмболией — закупоркой легочной артерии или ее ветвей тромбами. У них чаще наблюдается так называемое легочное сердце — увеличение и расширение правых отделов сердца в результате повышения артериального давления в малом круге кровообращения.
Как проявляется болезнь
Главные симптомы ХОБЛ — одышка, кашель, сухой или с мокротой, сердечная недостаточность с отеками голеней ног. В запущенных стадиях отмечается потеря сознания во время кашля, депрессия или возбуждение, потеря веса. При ХОБЛ возникают все симптомы гипоксии — недостатка кислорода в органах и тканях.
При этом на ранних этапах болезни, если нет большой физической нагрузки, при которой организму требуется больше кислорода, люди и не подозревают, что больны. Но впоследствии ситуация ухудшается, и одышка появляется и в спокойном состоянии.
«Курильщиков должен настораживать постоянный утренний кашель, — подчеркивает Ирина Бахарева. — Почему-то его все воспринимают как последствие курения, но не как симптом начинающегося хронического бронхита».
Обострения ХОБЛ наступают в осеннее, холодное время года. Любые респираторные инфекции провоцируют осложнения у пациентов с болезнями легких. Чем больше таких обострений в году, тем более тяжелую степень заболевания диагностируют у пациента, тем хуже прогноз.
Легко ли спутать одышку от ХОБЛ и симптомы ковида
По словам Ирины Бахаревой, симптомы ХОБЛ и заражения коронавирусом совершенно не похожи друг на друга.
COVID-19, как любая вирусная инфекция, начинает проявляться в виде повышенной температуры тела, насморка и кашля. У инфекции всегда острое начало. ХОБЛ же развивается постепенно, симптомы нарастают, а не возникают одновременно, как при коронавирусе.
Когда при COVID-19 начинают поражаться альвеолы, то есть развивается пневмония, к симптомам присоединяется одышка, но она внезапная и острая.
Как лечат ХОБЛ
Как и любая хроническая болезнь, ХОБЛ неизлечима. Можно только медикаментозно поддерживать проходимость бронхов, а при обострении врачи назначают противовоспалительную и антимикробную терапию.
«При правильной терапии достигается ремиссия — состояние, равное здоровому, — говорит Ирина Бахарева. — Но беда в том, что ХОБЛ дает необратимые последствия, избавиться от которых совсем и навсегда невозможно».
Больным подбирают ингаляторы. При тяжелых формах дыхательной недостаточности назначают ингаляции препаратов через небулайзер (распылитель) и кислородотерапию.
Если у пациента уже не осталось резервов для самостоятельного дыхания, наступает время паллиативной терапии, и человек до конца жизни дышит через кислородный концентратор. Самая крайняя мера лечения — трансплантация легких.
Как протекает коронавирус у курильщиков
Утверждения о том, что коронавирус меньше затрагивает курильщиков, — миф. Сравнительные исследования о течении COVID-19 у курильщиков и лиц, не потребляющих табак, еще не проведены — не известно, какие группы сравнивать, какие необходимы сроки. Но и данных, дающих основания предполагать позитивное воздействие никотина, тоже нет.
Зато есть данные о том, что у курильщиков сильно страдает иммунитет. Об этом рассказала доцент кафедры онкологии АГМУ Валентина Петрова. Курящие наиболее подвержены всем вирусным заболеваниям, в том числе коронавирусу.
Курение ухудшает работу легких, а потому организму сложнее противостоять респираторным заболеваниям. Сигаретный дым все время повреждает реснички бронхов, которые очищают поступающий в легкие воздух от пыли и микробов. Эта функция теряется, и вместе с дымом вирусы и микробы попадают внутрь организма.
Доказано, что во время гриппа курящих людей приходится госпитализировать куда чаще, чем тех, кто не страдает от этой привычки.
Кроме того, у курящего человека объем легких меньше обычного, что может быстрее спровоцировать развитие пневмонии.
Цифра
1500 человек с онкологическими заболеваниями легких ежегодно берут на учет врачи в Алтайском крае. Главный фактор риска при таких болезнях — курение.
Как бросить курить
По словам заведующей диспансерно-поликлиническим отделением краевого наркологического диспансера Натальи Казанцевой, более 4000 жителей края обращается за помощью к наркологам с целью бросить курить.
«Практически невозможно донести до молодежи информацию о серьезных последствиях курения, — говорит специалист. — Молодой организм здоров и жизнерадостен, мысли о том, что будет в дальнейшем, просто нет».
Есть несколько этапов, через которые должен пройти человек, чтобы бросить курить. Первый — принятие проблемы. «Человек должен себя ощущать уже бросившим курить, нарисовать портрет себя нового», — говорит психолог наркологического диспансера Галина Неверова.
Второй этап — принятие решения. Психолог советует обратиться в регистратуру диспансера (тел. 63−39−32) или на телефон доверия — 61−63−15. Галина Неверова говорит, что по телефону доверия в 70% случаев звонят родственники зависимых людей.
Специалист после беседы с пациентом индивидуально подберет медикаментозные препараты, медицинский психолог поможет обрести мотивацию к здоровому образу жизни, а специальные программы терапии сделают эмоциональное состояние бросающих курить стабильным.
«Нужно прежде всего посмотреть, в каких ситуациях чаще всего курит человек, — говорит Галина Неверова. — Когда такая ситуация возникает, нужно предоставить себе некий подарок за то, что не выкуришь сигарету. Если возникает желание, то попробуйте сдержать себя и в течение трех минут не курить. И, конечно, убрать сигареты с видных мест».
Специалист говорит, что после шести месяцев отказа от курения наступает некоторый кризис, нужно обновить мотивацию и перейти на следующий этап.
Факт
По данным ВОЗ, если человечество избавится от курения, заболеваемость раком снизится на 40%.