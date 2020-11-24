Кашель курильщика. Барнаульские врачи рассказали, что такое хронический бронхит и как он связан с коронавирусом

90% людей с хронической обструктивной болезнью легких — курильщики. Однажды «заработав» это заболевание, они вынуждены всю жизнь находиться на терапии. Как курение связано с ХОБЛ, можно ли перепутать симптомы бронхита и COVID-19 и почему обязательно нужно пройти процедуру спирометрии, рассказали в краевом центре медицинской профилактики.

Измерить воздух

От 3 до 20% людей в разных странах болеет ХОБЛ. Россия — в лидерах по отрицательным позициям: ежегодно регистрируются 40−50 тыс. новых пациентов.

Раньше ХОБЛ называли хроническим бронхитом. Диагностировать его можно с помощью спирометрии — аппаратной оценки объема вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, а также скорости его прохождения по дыхательным путям в спокойном и форсированном состоянии. Однако не всегда люди с ХОБЛ обращаются к врачу.

Главный пульмонолог Алтайского края Ирина Бахарева рассказала: сейчас спирометрию ввели в программу диспансеризации для всех курящих пациентов. Стало больше шансов выявить болезнь на ранних этапах.

И все же официальная статистика — лишь вершина айсберга: к врачу больные нередко обращаются только тогда, когда дышать становится уже невозможно. «Часто мы получаем пациентов, которые уже имеют необратимые последствия в легких и бронхах», — говорит Ирина Бахарева.

Болезнь. Кашель. Pixabay.com

Кто болеет ХОБЛ

Риск получить ХОБЛ больше у мужчин старше 40 лет, легкие которых часто оказываются под воздействием патогенных частиц и газов. Наиболее подвержены заболеванию сотрудники вредных производств, хотя чаще всего болезнь провоцирует курение.

В зависимости от того, в какой части дыхательной системы появились нарушения — в мелких бронхах или альвеолах, — выделяют два типа протекания заболевания. Бронхитический тип характеризуется значительным выделением мокроты, им страдают люди с большой массой тела. Для эмфизематозного типа характерна кахексия, критическое снижение веса.

Среди других факторов риска — наследственность, вес при рождении (чем ниже масса тела ребенка, тем менее развиты легкие), другие болезни, например бронхиальная астма.

В противогазе. СС0

Чем опасна ХОБЛ

Запущенная болезнь приводит к серьезным последствиям, среди которых эмфизема легких — когда альвеолы перерастягиваются и теряют способность к сокращению, вследствие чего нарушается поступление кислорода в кровь и выведение из нее углекислого газа.

Может возникнуть бронхоэктазия — хроническое расширение бронхов со склонностью к нагноению. Пациенты с ХОБЛ чаще попадают в больницы с тромбоэмболией — закупоркой легочной артерии или ее ветвей тромбами. У них чаще наблюдается так называемое легочное сердце — увеличение и расширение правых отделов сердца в результате повышения артериального давления в малом круге кровообращения.

Как проявляется болезнь

Главные симптомы ХОБЛ — одышка, кашель, сухой или с мокротой, сердечная недостаточность с отеками голеней ног. В запущенных стадиях отмечается потеря сознания во время кашля, депрессия или возбуждение, потеря веса. При ХОБЛ возникают все симптомы гипоксии — недостатка кислорода в органах и тканях.

При этом на ранних этапах болезни, если нет большой физической нагрузки, при которой организму требуется больше кислорода, люди и не подозревают, что больны. Но впоследствии ситуация ухудшается, и одышка появляется и в спокойном состоянии.

Курение. Олег Богданов

«Курильщиков должен настораживать постоянный утренний кашель, — подчеркивает Ирина Бахарева. — Почему-то его все воспринимают как последствие курения, но не как симптом начинающегося хронического бронхита».

Обострения ХОБЛ наступают в осеннее, холодное время года. Любые респираторные инфекции провоцируют осложнения у пациентов с болезнями легких. Чем больше таких обострений в году, тем более тяжелую степень заболевания диагностируют у пациента, тем хуже прогноз.

Легко ли спутать одышку от ХОБЛ и симптомы ковида

По словам Ирины Бахаревой, симптомы ХОБЛ и заражения коронавирусом совершенно не похожи друг на друга.

COVID-19, как любая вирусная инфекция, начинает проявляться в виде повышенной температуры тела, насморка и кашля. У инфекции всегда острое начало. ХОБЛ же развивается постепенно, симптомы нарастают, а не возникают одновременно, как при коронавирусе.

Когда при COVID-19 начинают поражаться альвеолы, то есть развивается пневмония, к симптомам присоединяется одышка, но она внезапная и острая.

Курение. Михаил Хаустов

Как лечат ХОБЛ

Как и любая хроническая болезнь, ХОБЛ неизлечима. Можно только медикаментозно поддерживать проходимость бронхов, а при обострении врачи назначают противовоспалительную и антимикробную терапию.

«При правильной терапии достигается ремиссия — состояние, равное здоровому, — говорит Ирина Бахарева. — Но беда в том, что ХОБЛ дает необратимые последствия, избавиться от которых совсем и навсегда невозможно».

Больным подбирают ингаляторы. При тяжелых формах дыхательной недостаточности назначают ингаляции препаратов через небулайзер (распылитель) и кислородотерапию.

Если у пациента уже не осталось резервов для самостоятельного дыхания, наступает время паллиативной терапии, и человек до конца жизни дышит через кислородный концентратор. Самая крайняя мера лечения — трансплантация легких.

Искусственное дыхание. pixabay.com.

Как протекает коронавирус у курильщиков

Утверждения о том, что коронавирус меньше затрагивает курильщиков, — миф. Сравнительные исследования о течении COVID-19 у курильщиков и лиц, не потребляющих табак, еще не проведены — не известно, какие группы сравнивать, какие необходимы сроки. Но и данных, дающих основания предполагать позитивное воздействие никотина, тоже нет.

Зато есть данные о том, что у курильщиков сильно страдает иммунитет. Об этом рассказала доцент кафедры онкологии АГМУ Валентина Петрова. Курящие наиболее подвержены всем вирусным заболеваниям, в том числе коронавирусу.

Курение ухудшает работу легких, а потому организму сложнее противостоять респираторным заболеваниям. Сигаретный дым все время повреждает реснички бронхов, которые очищают поступающий в легкие воздух от пыли и микробов. Эта функция теряется, и вместе с дымом вирусы и микробы попадают внутрь организма.

Доказано, что во время гриппа курящих людей приходится госпитализировать куда чаще, чем тех, кто не страдает от этой привычки.

Кроме того, у курящего человека объем легких меньше обычного, что может быстрее спровоцировать развитие пневмонии.

Цифра 1500 человек с онкологическими заболеваниями легких ежегодно берут на учет врачи в Алтайском крае. Главный фактор риска при таких болезнях — курение.

Сигарета. СС0.

Как бросить курить

По словам заведующей диспансерно-поликлиническим отделением краевого наркологического диспансера Натальи Казанцевой, более 4000 жителей края обращается за помощью к наркологам с целью бросить курить.

«Практически невозможно донести до молодежи информацию о серьезных последствиях курения, — говорит специалист. — Молодой организм здоров и жизнерадостен, мысли о том, что будет в дальнейшем, просто нет».

Есть несколько этапов, через которые должен пройти человек, чтобы бросить курить. Первый — принятие проблемы. «Человек должен себя ощущать уже бросившим курить, нарисовать портрет себя нового», — говорит психолог наркологического диспансера Галина Неверова.

Второй этап — принятие решения. Психолог советует обратиться в регистратуру диспансера (тел. 63−39−32) или на телефон доверия — 61−63−15. Галина Неверова говорит, что по телефону доверия в 70% случаев звонят родственники зависимых людей.

Дым. Курение. Вейп. СС0.

Специалист после беседы с пациентом индивидуально подберет медикаментозные препараты, медицинский психолог поможет обрести мотивацию к здоровому образу жизни, а специальные программы терапии сделают эмоциональное состояние бросающих курить стабильным.

«Нужно прежде всего посмотреть, в каких ситуациях чаще всего курит человек, — говорит Галина Неверова. — Когда такая ситуация возникает, нужно предоставить себе некий подарок за то, что не выкуришь сигарету. Если возникает желание, то попробуйте сдержать себя и в течение трех минут не курить. И, конечно, убрать сигареты с видных мест».

Специалист говорит, что после шести месяцев отказа от курения наступает некоторый кризис, нужно обновить мотивацию и перейти на следующий этап.