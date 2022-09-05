5 сентября
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Здоровье

Когда у мужчин наступает идеальный возраст для зачатия, рассказал врач

Об идеальном возрасте для зачатия у мужчин рассказал «Ленте.ру» врач-андролог, специалист по УЗИ Андрей Дмитриев.

Мужчина, мышцы.
Мужчина, мышцы.
CC0

По словам Дмитриева, с медицинской точки зрения благоприятный возраст для зачатия — 15 лет. В это время устанавливается гормональный фон.

«Идеальный» период продолжается примерно до 40 лет.

Однако, добавил врач, у мужчин нет жестких рамок репродуктивного возраста.

На репродуктивное здоровье, сказал он, могут негативно влиять вредные привычки, в том числе курение и употребление алкоголя, а также воспалительные заболевания, чрезмерная физнагрузка и перегрев.

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