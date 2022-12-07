7 декабря
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Здоровье

Когда заболеваемость ОРВИ пойдет на спад в Алтайском крае — рассказали медики

Медики спрогнозировали, когда можно ждать спада заболеваемости ОРВИ в Алтайском крае. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Простуда, грипп.
Простуда, грипп.
СС0

По прогнозам медиков, заболеваемость ОРВИ будет расти еще около двух недель. Врачи готовятся к тому, что Новогодние праздники будут напряженными.

Затем ситуация стабилизируется, наступит, так называемое, плато. Число заболевших снизится после зимних каникул.

На данный момент в Алтайском крае бушуют простудные заболевания. По данным «Вести Алтай», за последние две недели число первичных пациентов с симптомами ОРВИ выросло с 373 до 619 — то есть на 40%.

Чаще всего у людей обнаруживают риновирусную инфекцию, бронхит. Среди детей есть даже малыши с пневмонией, но их меньше 10.

В некоторых муниципалитетах края начали закрывать школы на карантин — в Ключевском, Первомайском и Целинном районах. Всего по краю закрыты 199 классов в 60 школ. Симптомы болезни у детей, как правило, схожи: температура, кашель, насморк, боль в горле.

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