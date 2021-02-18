Когда заработает иммунитет после прививки и надо ли привитым носить маски?

3 Какой смысл прививаться , если вирус все время мутирует и скоро вакцина не поможет?

Имеющиеся мутации коронавируса незначительны, поэтому вакцина защищает от всех известных штаммов COVID-19, объяснил Болибок. Профессор Малышев с ним согласен: по научным данным на сегодня вакцины эффективны против всех штаммов вируса.

Но, возможно, в дальнейшем прививки будут меняться — по примеру вакцин от гриппа. Они обновляются ежегодно в соответствии с новыми сезонными штаммами.