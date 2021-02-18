Когда заработает иммунитет после прививки и надо ли привитым носить маски?

Человек считается вакцинированным от коронавируса спустя 15 дней после второй инъекции, сообщил врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев на пресс-конференции.
С учетом того, что промежуток между введением первого и второго компонента составляет 21 день, в общей сложности должно пройти не менее 36 дней.
Придется. Прививка не дает 100%-ной гарантии, что вы не заразитесь коронавирусом, рассказал «Аргументам и фактам» врач-иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
Но у привитых людей коронавирусная инфекция протекает в легкой или бессимптомной форме. И такой человек может заразить окружающих. Лучше этого не делать и надевать маску.
Имеющиеся мутации коронавируса незначительны, поэтому вакцина защищает от всех известных штаммов COVID-19, объяснил Болибок. Профессор Малышев с ним согласен: по научным данным на сегодня вакцины эффективны против всех штаммов вируса.
Но, возможно, в дальнейшем прививки будут меняться — по примеру вакцин от гриппа. Они обновляются ежегодно в соответствии с новыми сезонными штаммами.
Можно сдать тест на наличие антител. Но очень важно объяснить в лаборатории, что именно вам нужно. А нужно вам сделать поствакцинальный тест — это антитела к спайковому (S) антигену IgG.
Это важно указать, так как в некоторых лабораториях могут сделать другой тест на антитела. Услуга эта платная, в лабораториях она стоит около 1 тыс. рублей.
Другие подробности о вакцинации можно прочитать здесь.