28 марта
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Здоровье

Количество льготных препаратов в Алтайском крае увеличилось в десять раз

С 2018 года средства краевого бюджета на льготное лекарственное обеспечение увеличилось практически в три раза, рассказал на коллегии министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Возможность предоставления лекарственных препаратов есть во всех районах края, как в краевой, так и в муниципальной сети аптек.

Открытие производственной аптеки.
Открытие производственной аптеки.
Дмитрий Лямзин.

Сегодня лекарственные препараты отпускают в 908 ФАПах и врачебных амбулаториях, а также на передвижных ФАПах. Так, с 2019 года количество льготных лекарственных препаратов увеличилась в 10 раз и составило в 2022 году 221,9 тыс. обслуженных рецептов в сравнении с 24,5 тысячами рецептов в 2019-ом.

«Планирование и реализация льготного лекарственного обеспечения, происходит с использованием информационной системы, буквально по каждому пациенту индивидуально, система внедрена во все поликлиники региона», — рассказал министр. Минздрав пофамильно отслеживает обеспечение каждого пациента медикаментами, организована обратная связь с пациентами через службу 122.

Для удобства в крае используют выписку рецептов в электронном виде. Во время подъемов заболеваемости ковидом многие рецепты продлевались дистанционно без посещения пациентами медицинской организации. Объем электронных рецептов в сравнении с 2019 годом в 2022 году вырос в 34 раза и составил в количественном выражении более 1,5 млн рецептов.

Таблетки, лекарства
Таблетки, лекарства
СС0

«При этом в 2022 году, с учетом всей специфики года, мы столкнулись с проблемой своевременности исполнения заключенных государственных контрактов по поставкам лекарственных препаратов, — рассказал Попов. — Преодолеть эти проблемы позволила своевременная контрактация в 2021 году на 8−9 месяцев 2022 года и выделение дополнительных средств краевого бюджета».

В 2018 году было принято решение о выделении краевых средств бюджета на обеспечение препаратами пациентов с сердечно-сосудистыми катастрофами, таких насчитывалось 638. В 2022 году совокупно за счет краевых и федеральных средств кардиопакетами обеспечили 14 822 пациента.

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