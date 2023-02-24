Рост цен на лекарства за месяц заметил каждый третий россиянин

Повышение цен на лекарства и медикаменты за последний месяц отметили 33% россиян. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Полки с лекарствами в аптеке.

Социологи предлагали ответить гражданам на вопрос «на какие основные товары цены за последний месяц заметно выросли».

Каждый третий россиянин (33%) назвал лекарства и медикаменты. Также каждый пятый (21%) опрошенный отметил одежду и обувь, 18% сограждан — на строительные материалы, почти каждый шестой (17%) — на электронику и бытовую технику.

Рост цен на бензин за этот период заметили 16% опрошенных, сообщает ФОМ.

Опрос проводился 17−19 февраля среди 1 500 респондентов от 18 лет в 104 населенных пунктах 53 регионах России.

Ранее стало известно, как изменились цены в Алтайском крае с начала 2023 года.