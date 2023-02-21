Костомаров перенес второй инсульт и находится в тяжелом состоянии

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров перенес второй инсульт. Об этом сообщает источник РИА Новости.

Источник агентства сообщил, что произошло повторное кровоизлияние. Фигурист находится в тяжелом состоянии.

Что произошло?

Спортcмена привезли в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Утром ему cтало хуже. Позже его перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ. На фоне пневмонии у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп.

Информация в СМИ также разнилась — некоторые издания писали об ампутации одной стопы, левой, другие — о том, что спортсмен лишился стоп на обеих ногах.

Впоследствии у фигуриста стал прогрессировать некроз верхних конечностей после ампутации стопы.

О спортсмене

Костомаров — двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в дуэте с Татьяной Навкой.

В январе Роман Костомаров участвовал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны ОЗ». Некоторые выступления проходили на открытых площадках при минус 25 градусах. Фигурист уже болел.