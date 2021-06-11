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Здоровье

Ковид не сдается: впервые с февраля за сутки в России выявили коронавирус у 12,5 тыс человек

В России за последние сутки коронавирус выявили у 12 505 человек, сообщили в Оперативном штабе Москвы. Это максимальное значение после 22 февраля, тогда ковид подтвердился у 12 604 граждан.

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

Наибольшее число зараженных за сутки в Москве (5 853 человек), Санкт-Петербурге (863), Подмосковье (837), Нижегородской (177) и Ростовская (158) областях.

За последние сутки умерли 396 россиян, у которых были осложнения после коронавируса, пишет polit.ru.

Полностью выздоровели 10 188 человек.

Всего с начала пандемии в России выявили 5 180 454 случая заболевания коронавирусом. За этот период скончались 125 674 граждан, 4 782 183 человек выздоровели.

Ежедневный прирост заболевших увеличивается со 2 июня. В некоторых регионах снова возвращаются к антиковидным ограничениям.

Между тем ранее иммунолог заявил, что Россия практически победила коронавирус. И что у России нет рисков возникновения третьей волны коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что в России выявлены тысячи случаев новых штаммов коронавируса.

Из них преобладают британский (70%), индийский (24%) и южноафриканский (6%).

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