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Здоровье

Краевая больница в Сибири приостановила плановый прием пациентов

Красноярская краевая больница приостановила плановый прием пациентов.

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

Решение было принято из-за роста заболеваемости коронавирусом, рассказал главный врач больницы Егор Корчагин, пишут «Канские ведомости».

Также из-за резкого увеличения числе заболевших Covid-19 на полтора месяца откладывается проведение операций.

По словам Корчагина, текущая обстановка представляет опасность в том числе и для медработников. Так, на прошлой неделе на работу не вышли около 40% операционных бригад.

Введенные ограничения не повлияют на оказание неотложной помощи.

Ранее перенести на весну оказание плановой медицинской помощи рекомендовали в Сибири. Минздрав Новосибирской области рекомендовал медучреждениям региона рассмотреть с учетом эпидситуации возможность переноса сроков оказания плановой помощи и диспансеризации.

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