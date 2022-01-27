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Жизнь

Голикова допустила перевод плановой медпомощи в неотложный формат

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что власти не планируют полностью останавливать плановую медпомощь, но могут ее ограничить, сообщает РИА «Новости».

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
kremlin.ru

Голикова заверила, что плановая помощь сохранится, несмотря на пандемию.

«У нас есть такое мероприятие в плане. Мы до конца января также должны принять соответствующее постановление правительства. Мы не предполагаем останавливать всю плановую помощь», — подчеркнула Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.

По ее словам, при совсем сложной ситуации оказание медпомощи можно будет перевести в неотложный формат.

Путин отметил, что некоторые детские лечебные учреждения сворачивают работу, однако плановую помощь детям нельзя прекращать.

«Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное, чтобы плановая помощь не останавливалась, надо посмотреть, мы это делали в прошлом году, в позапрошлом», — сказал президент.

Глава государства отметил, что регионам необходимо оказать помощь по этому направлению.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи.

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