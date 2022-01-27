Голикова допустила перевод плановой медпомощи в неотложный формат

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что власти не планируют полностью останавливать плановую медпомощь, но могут ее ограничить, сообщает РИА «Новости» .

Голикова заверила, что плановая помощь сохранится, несмотря на пандемию.

«У нас есть такое мероприятие в плане. Мы до конца января также должны принять соответствующее постановление правительства. Мы не предполагаем останавливать всю плановую помощь», — подчеркнула Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.

По ее словам, при совсем сложной ситуации оказание медпомощи можно будет перевести в неотложный формат.

Путин отметил, что некоторые детские лечебные учреждения сворачивают работу, однако плановую помощь детям нельзя прекращать.

«Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное, чтобы плановая помощь не останавливалась, надо посмотреть, мы это делали в прошлом году, в позапрошлом», — сказал президент.

Глава государства отметил, что регионам необходимо оказать помощь по этому направлению.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи.