Попов не исключил повторную приостановку плановой медпомощи в Алтайском крае

Попов во время онлайн-общения с жителями региона отметил, что судьба плановой медпомощи — вопрос сложный.

«Нагрузка на отрасль — больные с ковидом, плановая, диспансеризация, вакцинации и прочее. Все это одномоментно на плечах врачей, плюс отзываем кого-то в ковидные госпитали, которые вновь разворачиваем. Пока решение не приняли, проводим мониторинг», — отметил министр.