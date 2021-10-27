Алтайский край получит 544 млн рублей, чтобы система здравоохранения «не захлебывалась»

Правительство РФ выделило 56 млрд рублей на поддержку региональных систем здравоохранения, в том числе и Алтайского края, сообщает кабмин.

Дополнительные вливания позволят «повысить запас прочности систем здравоохранения в регионах и продолжить борьбу с распространением коронавируса, не сокращая расходы на плановую медпомощь».

Распоряжение о поддержке подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Люди продолжат получать лечение совершенно бесплатно — по полису ОМС — во всех субъектах России», — подчеркнул глава кабмина.

Минздраву РФ поручили в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать расходование средств.

Согласно распоряжению, Алтайский край получит 544 млн 107 тысяч 400 рублей. Республика Алтай получит 252,3 млн рублей.

Напомним, в июне — июле на здравоохранение в регионах направили 110 млрд рублей, а в августе край получил около 32 млн рублей на кислородные концентраторы.

Ранее Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что «система здравоохранения захлебывается» и обратился к жителям региона.