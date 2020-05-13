«Красиво на словах». Оперштаб отчитался о количестве и стоимости масок в Алтайском крае

В конце марта предприятия Алтайского края приступили к производству масок. Они уже сшили 2,2 млн. повязок и продолжают наращивать темпы. В краевом оперштабе рассказали, стали ли средства защиты доступнее для жителей региона.

Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры провело мониторинг и выяснило, что маски продают в 43% аптек и аптечных пунктов.

Кроме того, продажа реализуется:

В магазинах сетей Мария-Ра , Аникс , Ашан , Пятерочка , Ярче , Лента , Новэкс , Бахетле , Метро , Магнит;

Аникс Ашан Пятерочка Ярче Лента Новэкс Бахетле Метро Магнит; На рынках и ярмарках;

В ателье , занимающихся пошивом средств индивидуальной защиты.

Стоимость рулонных масок — от 79,9 руб. за 50 шт. (в пересчете на единицу — 1,6 руб./шт.), тканевых многоразовых — от 30 руб./шт., одноразовых из нетканого материала — от 25,5 руб./шт.

Однако жители края высказали недоверие по этому поводу в соцсетях. «В Рубцовских аптеках дешевле пятидесяти рублей за одноразовую маску ещё не видел. Красиво у вас всё на словах», — пишет один из комментаторов.

Подобную картину обрисовали жители Бийска. Там цена на одноразовые изделия 35−50 рублей.

Что касается продажи масок в магазинах сети «Мария-Ра», не во всех точках можно найти этот товар — в поселковых магазинах изделия отсутствуют.

Напомним, в Алтайском крае с 12 мая масочный режим в регионе вводят на фоне ослабления ограничительных мероприятий.