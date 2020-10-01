«Кремлевский доктор» назвал симптомы коронавируса, при которых нужно сразу обращаться к врачам

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире YouTube-канала « Соловьев Live » назвал симптомы коронавируса, при которых необходимо обращаться за помощью в медучреждение.

Безусловной необходимостью обращения к врачу являются нарастающие одышка и кашель у заболевшего.

«Когда нужно ехать к врачу: когда кашель, когда нарастает одышка. Когда вы не можете подняться на второй этаж, когда вы не можете говорить без одышки», — сказал Мясников.

При этом при незначительных симпотомах — как при ОРВИ — лучше лечиться дома, поскольку вирусная инфекция лечится на дому, считает врач.

В дополнение Мясников рассказал о мужчине, решившем сделать компьютерную томографию (КТ) из-за небольшого подъема температуры, пишет bfm.ru. После получения результатов выяснилось, что пациент здоров.

ВИЧ

Населению стоит прекратить относиться к COVID-19 как к временному явлению, говорил ранее Мясников. По одному из вероятных сценариев, вирус и в дальнейшем будет медленно распространяться несинхронными волнами, заявил врач и телеведущий.

«Он <вирус> будет медленно, скорее всего, несинхронными волнами распространяться, по дороге теряя свою болезнетворную силу. Значит, нам изначально надо настраиваться на сосуществование с этим вирусом. Живем же мы с вирусами гриппа, ВИЧ, гепатитов, ВПЧ и мириады других!», — написал в своем telegram-канале Мясников, анализируя один из предполагаемых эпидемиологами сценариев.

ВИЧ CCO

Кремлевский доктор

В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год. Из-за этого факта в карьере СМИ называют Мясникова «кремлевским доктором».

Во время работы в кремлевской клинике началась телевизионная карьера Мясникова — он стал ведущим программы «Врача вызывали?» на НТВ и начал вести медицинскую рубрику в программе Владимира Соловьева на радио «Вести FM».

А в 2013 году Мясников стал ведущим программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71.

Сейчас — глава информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом.