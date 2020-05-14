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Коронавирус

«Кремлевский доктор» рассказал подробности о предстоящей смертоносной пандемии после коронавируса

После коронавируса мир потрясет более страшная пандемия, заявил официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач и известный телеведущий программы «О самом главном» на канале «Россия 1» Александр Мясников, пишет «Комсомольская правда».

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Современная обстановка с коронавирусом является репетицией перед более страшной эпидемией, считает главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича. И анализ показал — мир был не готов к такого рода пандемии.

Были сформированы определенные алгоритмы действий, однако на практике они не сработали должным образом ни в России, ни в других странах мира, охваченных коронавирусной инфекцией.

Новую эпидемию предрекают многие ученые, пишет rossaprimavera.ru. Но конкретные сроки телеведущий не назвал. Ссылаясь на ученых-вирусологов университета Джона Хопкинса, Мясников заявил, что в ближайшее время вирус свиного гриппа поразит две трети человечества.

Сценарий

В разработанном сценарии эпидемия свиного гриппа возникнет в Бразилии и распространится оттуда самолетами на весь остальной мир.

«Вакцины нет, лекарства нет. Потеря — 65 млн жизней и 700 млрд долларов. Такой учебный сценарий разыгрывался в ноябре», — рассказал он, назвав COVID-19 «учениями» перед настоящей пандемией.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Вирус-апокалипсис

В качестве возможного кандидата на роль «вируса апокалипсиса» врач называет мутировавший грипп свиней. Для того, чтобы смертельно опасное заболевание вырвалось в мир — это две мутации.

Первая даст болезни возможность передаваться от свиньи к человеку, а вторая — от человека к человеку. То есть, по сути, тот же сценарий, что и с коронавирусом.

«Это будет инфекция, которая потенциально может быть более серьезной», — сказал доктор Мясников.

Пришла беда

У человечества нет выхода, кроме как извлечь уроки из сложившейся ситуации с COVID-19.

«Это говорит о том, что мы ждем. Потому сейчас профессоры-американцы и возмущаются: мы все говорили, наблюдали, у нас рекомендации написаны. А беда приходит, и что? У нас нет масок — как так, говорят, мы самая богатая нация в мире, а у нас нет элементарных средств защиты» — считает Мясников.

&quot;Кремлевский доктор&quot; Мясников.
«Кремлевский доктор» Мясников.
Стоп-кадр YouTube.

Что известно о телеведущем

Мясников родился 15 сентября 1953 года в Ленинграде в семье врачей, говорится на официальном сайте медика. С 1996 года работал в США, окончил ординатуру при Медицинском центре Нью-Йоркского госуниверситета по специальности «врач общей практики».

В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год. Уйти пришлось по семейным обстоятельствам. Но в СМИ Мясникова до сих пор называют «кремлевским доктором».

Во время работы в кремлевской клинике началась телевизионная карьера Мясникова. А в 2013 году Мясников стал ведущим программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71.

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