«Кремлевский доктор» рассказал подробности о предстоящей смертоносной пандемии после коронавируса

Современная обстановка с коронавирусом является репетицией перед более страшной эпидемией, считает главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича. И анализ показал — мир был не готов к такого рода пандемии.
Были сформированы определенные алгоритмы действий, однако на практике они не сработали должным образом ни в России, ни в других странах мира, охваченных коронавирусной инфекцией.
Новую эпидемию предрекают многие ученые, пишет rossaprimavera.ru. Но конкретные сроки телеведущий не назвал. Ссылаясь на ученых-вирусологов университета Джона Хопкинса, Мясников заявил, что в ближайшее время вирус свиного гриппа поразит две трети человечества.
Сценарий
В разработанном сценарии эпидемия свиного гриппа возникнет в Бразилии и распространится оттуда самолетами на весь остальной мир.
«Вакцины нет, лекарства нет. Потеря — 65 млн жизней и 700 млрд долларов. Такой учебный сценарий разыгрывался в ноябре», — рассказал он, назвав COVID-19 «учениями» перед настоящей пандемией.
Вирус-апокалипсис
В качестве возможного кандидата на роль «вируса апокалипсиса» врач называет мутировавший грипп свиней. Для того, чтобы смертельно опасное заболевание вырвалось в мир — это две мутации.
Первая даст болезни возможность передаваться от свиньи к человеку, а вторая — от человека к человеку. То есть, по сути, тот же сценарий, что и с коронавирусом.
«Это будет инфекция, которая потенциально может быть более серьезной», — сказал доктор Мясников.
Пришла беда
У человечества нет выхода, кроме как извлечь уроки из сложившейся ситуации с COVID-19.
«Это говорит о том, что мы ждем. Потому сейчас профессоры-американцы и возмущаются: мы все говорили, наблюдали, у нас рекомендации написаны. А беда приходит, и что? У нас нет масок — как так, говорят, мы самая богатая нация в мире, а у нас нет элементарных средств защиты» — считает Мясников.
Что известно о телеведущем
Мясников родился 15 сентября 1953 года в Ленинграде в семье врачей, говорится на официальном сайте медика. С 1996 года работал в США, окончил ординатуру при Медицинском центре Нью-Йоркского госуниверситета по специальности «врач общей практики».
В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год. Уйти пришлось по семейным обстоятельствам. Но в СМИ Мясникова до сих пор называют «кремлевским доктором».
Во время работы в кремлевской клинике началась телевизионная карьера Мясникова. А в 2013 году Мясников стал ведущим программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71.