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Здоровье

Критериями не вышла. Бразильский регулятор забраковал российскую вакцину «Спутник V»

ТАСС сообщает, что Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) не одобрило российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» для экстренного использования в Бразилии.

Вакцинация.
Вакцинация.
pixabay.com.

Регулятор уточил, что препарат не соответствует минимальным критериям, существующим в стране. В сообщении Anvisa говорится следующее:

Запрос был возвращен компании , поскольку он не удовлетворяет минимальным критериям, в частности ввиду отсутствия разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний, а также в связи с вопросами, касающимися передовых методов производства.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

Компания Uniao Quimica является партнером Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). В конце декабря она обратилась в Национальное агентство по санитарному надзору, чтобы получить разрешение на проведение в Бразилии третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник V».

Процедура является обязательным условием для разрешения на применение препарата. В ведомстве тогда отметили, что решение может быть подготовлено в течение 72 часов. Позднее регулятор запросил дополнительные сведения о препарате.

Анализы, коронавирус.
Анализы, коронавирус.
архив Новоалтайской городской больницы / novoaltaysk. online

«Агентство поясняет, что одной подачи запроса на проведение третьей фазы исследований недостаточно. Необходимо, чтобы такие испытания проводились в стране», — напомнили ТАСС в пресс-службе Anvisa.

Uniao Quimica и РФПИ зарегистрировали в Anvisa запрос на временное экстренное использование в Бразилии 10 млн доз вакцины «Спутник V» еще в пятницу, 15 декабря.

Вакцинация от коронавируса.
Вакцинация от коронавируса.
zdravalt.ru

«В Uniao Quimica полагают, что с обострением пандемии COVID-19 в Бразилии и во всем мире государство и бизнес должны предпринять все усилия для борьбы с ней, в том числе принимая меры чрезвычайного и исключительного характера, которые диктуются срочной необходимостью и важностью текущего момента», — сообщила тогда пресс-служба компании.

В начале января партнер РФПИ получил клеточный материал для изготовления препарата.

Тем временем, масштабная вакцинация препаратом «Спутник V» в Москве началась еще 5 декабря. В других регионах России она стартовала 15 декабря.

Справка

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей (11 августа 2020 года) вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V». Данный препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. «Спутник V» является векторной вакциной на основе аденовируса человека.

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