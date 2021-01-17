Критериями не вышла. Бразильский регулятор забраковал российскую вакцину «Спутник V»

ТАСС сообщает , что Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) не одобрило российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» для экстренного использования в Бразилии.

Регулятор уточил, что препарат не соответствует минимальным критериям, существующим в стране. В сообщении Anvisa говорится следующее:

Запрос был возвращен компании , поскольку он не удовлетворяет минимальным критериям, в частности ввиду отсутствия разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний, а также в связи с вопросами, касающимися передовых методов производства.

Коронавирус. unsplash.com

Компания Uniao Quimica является партнером Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). В конце декабря она обратилась в Национальное агентство по санитарному надзору, чтобы получить разрешение на проведение в Бразилии третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник V».

Процедура является обязательным условием для разрешения на применение препарата. В ведомстве тогда отметили, что решение может быть подготовлено в течение 72 часов. Позднее регулятор запросил дополнительные сведения о препарате.

Анализы , коронавирус. архив Новоалтайской городской больницы / novoaltaysk. online

«Агентство поясняет, что одной подачи запроса на проведение третьей фазы исследований недостаточно. Необходимо, чтобы такие испытания проводились в стране», — напомнили ТАСС в пресс-службе Anvisa.

Uniao Quimica и РФПИ зарегистрировали в Anvisa запрос на временное экстренное использование в Бразилии 10 млн доз вакцины «Спутник V» еще в пятницу, 15 декабря.

Вакцинация от коронавируса. zdravalt.ru

«В Uniao Quimica полагают, что с обострением пандемии COVID-19 в Бразилии и во всем мире государство и бизнес должны предпринять все усилия для борьбы с ней, в том числе принимая меры чрезвычайного и исключительного характера, которые диктуются срочной необходимостью и важностью текущего момента», — сообщила тогда пресс-служба компании.

В начале января партнер РФПИ получил клеточный материал для изготовления препарата.

Тем временем, масштабная вакцинация препаратом «Спутник V» в Москве началась еще 5 декабря. В других регионах России она стартовала 15 декабря.